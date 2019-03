Mosambik erklärt wegen Überschwemmungen den Notstand

Spätestens zum 30. Juli 2020 müssen der Blumenladen „Grün am Turm“ am nördlichen Marienplatz und die Crêperie am Frauentorplatz schließen. Beide Geschäfte befinden sich in der ehemaligen Bauhütte, die zur Musikschule umgebaut wird. Ob nach dem Umbau in einem Teil des Gebäudes wieder Blumen, Essen und Trinken oder ein Mix von all dem angeboten werden, steht noch in den Sternen.

Es ist schad’ um diesen Platz hier.

Inhaber Ralf Reimann

„Ich dachte eigentlich, der Umbau betrifft den Blumenladen und nicht ...