Moritz Bleibtreu findet Zuflucht bei seinem Sohn

Hamburg (dpa) - Der Schauspieler Moritz Bleibtreu (42) entspannt gern mit seinem fünfjährigen Sohn. „Mein Sohn ist jetzt mein Zufluchtsort. Das ist toll. Das nimmt jede Schwere sofort weg“, sagte er in einem Interview mit der Frauenzeitschrift „Cosmopolitan“.

Bleibtreu lebt mit seiner Familie in Reinbek bei Hamburg. Kennengelernt hat er diese Art von Entspannung schon bei seiner verstorbenen Mutter Monica Bleibtreu: „Meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, dass sie durch mich gelassener wurde.“ Am 15. Mai kommt der Film „Stereo“ mit Bleibtreu und Jürgen Vogel in die Kinos. In dem Thriller spielt Bleibtreu den mysteriösen Fremden Henry, der scheinbar grundlos anfängt, den Familienvater Erik auf Schritt und Tritt zu verfolgen.