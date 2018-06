Mordkommission Istanbul: Blutsbande

Es ist ein bekanntes Phänomen. An diesem Samstag geht es in Brasiliens Nationalstadion um den dritten Platz in der Fußball-Weltmeisterschaft. Und weil dieser Kracher im ZDF wohl ein Quoten-Hit werden wird, haben alle anderen Sender ihre Mottenkisten aufgemacht und senden Wiederholungen am Stück.

Häufig richtet man sich dann auf ein eher weibliches oder eher feingeistiges Publikum aus - eben auf die Leute, die angeblich seltener Fußball gucken. Eine der Alternativen für alle Fußball-Muffel sind die ARD-Krimis.

Es geht im Ersten um 20.15 Uhr los mit „Mordkommission Istanbul“. Der sechste Fall von Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) - er heißt „Blutsbande“ - lief schon mal 2012. Ein Baulöwe wird tot aus dem Bosporus gefischt. Doch er ist nicht ertrunken, sondern wurde überfahren. Geht es um Fahrerflucht? Özakin hat Zweifel. Als dann ein Archäologe umgebracht wird, der mit dem ersten Opfer in enger Verbindung stand, ist für den Kommissar klar: Hier wurde zweimal kaltblütig gemordet. Doch welche Rolle spielt der exzentrische Popstar Tolga Turan in dem Fall? Die drei Männer waren gemeinsam beim Militär und sie verband seitdem ein dunkles Geheimnis. Noch wissen Özakin und sein Assistent Mustafa Tombul (Oscar Ortega Sánchez) nicht, dass sie es hier mit einem Rachefeldzug zu tun haben.

Die Krimireihe hat seit der ersten Episode im Jahr 2008 eine treue Fangemeinde: Zwischen fünf und über sechs Millionen Zuschauer sind regelmäßig am Bildschirm und lassen sich nach Istanbul entführen.

Um 21.45 folgt dann ein zweiter alter Bekannter aus dem ARD-Krimikosmos. Kommissar Kurt Wallander (Krister Henriksson) muss in „Tod im Paradies“ den Mord an einem Millionär aufklären, der trotz einem prall gefüllten Konto mit Tieren in einer Baracke hauste und sich von Hundefutter ernährte. Kurz vor seinem Tod ließ er sich sein Vermögen in bar auszahlen. Die Todesursache: Gift. Das Geld: weg.

Eine Spur ist die todbringende Substanz: Es ist Botulinum, ein Massenvernichtungsmittel, das in minimaler Konzentration aber auch als Wirkstoff in Anti-Faltencremes enthalten ist. Gefunden wurde Stehns Leiche von Louise Selander. Die handelt mit Kosmetikprodukten und wohnt in einem Luxus-Wohnblock, der auf jenem Grundstück errichtet wurde, durch dessen Verkauf Gregor Stehn reich wurde.

In der Siedlung lebt auch der Chirurg Johan Haartman, Chef einer Schönheitsklinik. Haartman steckt in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, und außerdem verwendet er für Schönheits-OPs Botulinum. Würde er aber so dumm sein, ein so spezielles Gift zu verwenden? Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Und schon bald pflastern im Henning-Mankell-Krimi noch mehr Leichen Wallanders Weg.

Mordkommission Istanbul