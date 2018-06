„Mord mit Aussicht“ überragt die Konkurrenz

Die Provinzpolizistin Sophie Haas aus dem fiktiven Eifel-Kaff Hengasch ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken.

Am Dienstagabend schalteten um 20.30 Uhr 7,22 Millionen Zuschauer die ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ ein, in der Sophie, gespielt von Caroline Peters, einen Mord im zwielichtigen „Lovehotel Traube“ aufklären muss. Der Marktanteil betrug 22,7 Prozent. Das war auch der Bestwert in der bisherigen Staffel.

Zuvor sahen 6,18 Millionen Menschen (20,0 Prozent) ab 20.15 Uhr den ARD-„Brennpunkt“ zum Thema „Pulverfass Ferguson - Aufruhr in den USA“. Zeitgleich entschieden sich 2,92 Millionen (9,3 Prozent) und 2,86 Millionen Zuschauer (9,5 Prozent) für die Doppelfolge der RTL-Krimiserie „Bones - Die Knochenjägerin“. Die Wiederholung der Sat.1-Weihnachtskomödie „Engel sucht Liebe“ mit Yvonne Catterfeld aus dem Jahr 2009 kam auf 2,19 Millionen Zuschauer (7,1 Prozent).

Für RTL-II-Verhältnisse gut schnitt um 20.15 Uhr die Dauerreihe „Zuhause im Glück“ ab, die es auf 1,90 Millionen Zuschauer (6,1 Prozent) brachte. Auf die Doppelfolge der ProSieben-Serie „Two and a Half Men“ entfielen 1,56 Millionen (5,0 Prozent) und 1,71 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent). Immer schwächer wird die Vox-Dokusoap „Daniela Katzenberger - Natürlich schön“, für die sich lediglich 1,18 Millionen Menschen (3,7 Prozent) entschieden.

Die Jubiläumsfolge zum 20. Geburtstag der ZDF-Reportagereihe „37 Grad“ verlief weitgehend unspektakulär: 1,70 Millionen Zuschauer (7,3 Prozent) verfolgten ab 22.15 Uhr den Film „Jung. Verliebt - Teenager und die großen Gefühle“.

In der bisherigen Jahresbilanz der Marktanteile liegt das ZDF mit 13,3 Prozent auf dem ersten Platz. Die ARD folgt mit 12,6 Prozent auf Rang zwei vor dem privaten Marktführer RTL mit 10,4 Prozent. Sat.1 kommt auf 8,1 Prozent, ProSieben auf 5,5 Prozent, Vox auf 5,2 Prozent, RTL II auf 3,9 Prozent, Kabel eins auf 3,8 Prozent und Super RTL auf 1,7 Prozent.

