Mord im Spreewald - Klaudia Wagner ermittelt wieder

Um die Glückwünsche über das Handy zu beantworten, benötigte Marcus Ehm bis nachts um 4 Uhr. Der künftige Bürgermeister feierte den Wahlsieg zuvor im Kreise seiner Familie in der Weinstube Engel. Am Montagnachmittag war für ihn wieder beruflicher Alltag. Er vertrat einen Mandanten vor Gericht in Tübingen. Zwischendurch hat sich Michael Hescheler mit dem Wahlsieger unterhalten.

Wie haben Sie den Wahlabend erlebt?