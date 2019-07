Mord an Touristinnen: Drei Angeklagte zum Tode verurteilt

Nach dem brutalen Mord an zwei skandinavischen Touristinnen in Marokko sind drei der Hauptangeklagten zum Tode verurteilt worden. Die Männer aus Marokko wurden von einem für Terrorismus zuständigen Gericht für den Mord an den beiden jungen Frauen verurteilt, berichteten lokale Medien. Die Touristinnen aus Norwegen und Dänemark waren Mitte Dezember im Nationalpark Toubkal unweit von Marrakesch ermordet worden. Nach Polizeiangaben wurden sie in ihrem Zelt überfallen und geköpft. Die insgesamt vier Verdächtigen hatten der Terrormiliz IS in einem Video einen Treueeid geleistet.