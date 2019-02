Monkees-Bassist Peter Tork gestorben

Heinz ist wieder da: Der Körper des vor rund einer Woche in Ravensburg gestohlenen Playmobil-Polizisten ist wieder aufgetaucht. Dank einem Zeugenhinweis wurde die Figur unter einem Balkon einer Wohnung in Ravensburg entdeckt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mitteilten. Beamten des Polizeireviers Ravensburg stellten sie dort am Donnerstag gegen 11.30 Uhr sicher.

Der etwa 1,50 Meter große Plastik-Polizist war am Freitag, 15.