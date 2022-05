Monetäres Niederschläge

Wenn das Sprichwort „Regen bringt Segen“ stimmt, dann bringt Geldregen folgerichtig auch Geldsegen. Jedenfalls wenn man gerade zufällig in Mainz unterwegs ist. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt kam es nämlich am Montag zu einer ebenso seltenen wie ungewöhnlichen Wetterlage: Es regnete Banknoten aus einem Hochhauskomplex, wie die dpa meldete. Anwohner riefen die Polizei und übergaben den Beamten ehrlicherweise rund 50 000 Euro, die es zuvor hernieder geregnet hatte. Bis heute ist unklar, wer das Geld zum Fenster hinausgeschmissen haben könnte. Geld zum Fenster hinaus zu schmeißen ist in Deutschland freilich nichts Ungewöhnliches. Ein schöner Fall ist aus Wittenberg bekannt. Dort beschloss der Stadtrat, die Parkscheinautomaten mit einer sogenannten Brötchen-Taste auszustatten. Diese ermöglichst es den Wittenbergern, gratis für 15 Minuten das Auto abzustellen. Um die Zeit zu überbrücken, bis so eine Taste umgesetzt wird, schaffte Wittenberg gemäß Steuerzahlerbund für 11 000 Euro 2500 Sanduhren an. Diese sollten die Bürger für 4,50 Euro das Stück kaufen und im Auto einsetzen. Leider rieselte der Sand zu schnell durch, was die Idee insgesamt untauglich machte.

Wenn Stadträte auf Sand bauen, ist das selten eine gute Idee. Das weiß man auch im schönen Mainz. Die Prognosen für das dortige Wetter lassen leider auf kein weiteres monetäres Tiefdruckgebiet hoffen, in dessen Folge es wieder Scheinchen regnet. Auch ein Münzen-Hagel ist laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen nirgends zu erwarten. (nyf)