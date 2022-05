Totale Mondfinsternis: Am Montag könnte es sich lohnen, besonders früh aufzustehen

An diesem Montag ist am Himmel über Mitteleuropa ein besonderes astronomisches Ereignis zu sehen: eine totale Mondfinsternis. Sie findet in den frühen Morgenstunden des 16. Mai statt. Um 4.27 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein, die totale Verfinsterung beginnt um 5.29 Uhr. Der Mond soll dann in rötlichen Farben leuchten.

Die frühe Uhrzeit bedeutet allerdings auch, dass nicht überall in Deutschland die Mondfinsternis zu sehen ist – und wenn, dann auch nur teilweise. Denn gegen 5.45 Uhr geht in der Region der Mond bereits wieder unter und es ist schon recht hell.

Weitere Voraussetzungen sind der freie Blick zum Horizont im Südwesten – und das richtige Wetter. Da hat Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd nicht unbedingt gute Nachrichten, obwohl er ein warmes Sommerwochenende erwartet.

„Am Sonntagabend ziehen vom Schwarzwald erste Wolken in die Region und weiter nach Osten“, sagt Roth auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. „Es ist schwer zu sagen, wie ausgedehnt die Wolken sein werden. Grundsätzlich gilt: Im Westen sind sie insgesamt ausgedehnter, Richtung Allgäu und Iller dünnen sie dann aus. Da könnte man bessere Sicht haben.“

Was genau passiert bei einer Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis ist deutlich häufiger zu beobachten als eine Sonnenfinsternis. So findet die nächste von Süddeutschland aus beobachtbare Sonnenfinsternis erst wieder im Jahr 2081 statt. Eine Mondfinsternis dagegen gibt es rund zweimal pro Jahr und sie ist dann von der gesamten Nachtseite der Erde aus beobachtbar, erklärt die Volkssternwarte Laupheim. Sie kann etwa eine Stunde beobachtet werden.

Eine totale Mondfinsternis passiert nur bei Vollmond und zwar, wenn Sonne, Erde und Mond genau auf einer Linie sind, sowohl vertikal als auch horizontal. Dann läuft der Mond in den Erdschatten. Dies ist nicht bei jedem Vollmond der Fall, weil die Bahn des Mondes um die Erde gegenüber der Bahn der Erde um die Sonne um etwa fünf Grad geneigt ist. Meistens wandert der Mond deshalb unter- oder oberhalb des Erdschattens vorbei.

Wenn sich der Mond im Kernschatten der Erde befindet, wird er nicht unsichtbar, sondern leuchtet aufgrund des abgelenkten Sonnenlichts in einem schwachen Rotton. Das wird auch „Blutmond“ genannt.