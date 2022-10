„Mörtel“ beißt auf Granit

Ein Satz von ihm genügt, um klarzumachen, dass dieses Geburtstagskind einer anderen Zeit entstammt. Heute wird Richard Lugner, der Mann den sie in Österreich nur „Mörtel“ nennen, 90 Jahre alt. Mit 200 Gästen wird er im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg feiern. „Die Tierchen“, sagt er, „sind auch alle eingeladen.“ Damit gemeint sind seine Ex-Frauen, denen er folgende Spitznamen gegeben hat: Mausi, Bambi, Katzi, Kolibri, Käfer und Spatzi. Denn wer Österreichs berühmtester Baulöwe ist, der darf auch im Jahr 2022 ungestraft einen Zoo aufmachen. Zurzeit sei er solo, sagte Lugner nun kurz vor seiner Party, aber er sehne sich doch sehr nach Anlehnung. Lausi, Bärli, Täubchen oder Schnecke wären noch frei.

Reich wurde Lugner mit Sanierungen, dem Bau von Tankstellen und seinem gigantischen Einkaufszentrum „Lugner City“ – mit Mörtel eben. Weltweit für Aufsehen sorgt der Mann, wenn er sich alljährlich zum Opernball – gegen Gage – eine prominente Begleiterin einlädt: von Joan Collins über Pamela Anderson bis Ornella Muti. Was dabei gerne vergessen wird, ist, dass auch zwei Männer dabei waren. Harry Belafonte, der vor 30 Jahren der erste Star in der Loge war, und Dieter Bohlen. Bohlen? Warum? Weil es 2010 eine Blondine sein musste? Die „Süddeutsche“ spottete damals: „Bohlen ist die Frau an Mörtels Seite“.

Die Loge für den Opernball 2023 sei übrigens bereits bezahlt. Wer eingeladen wird? Lugner hätte am liebsten Lady Gaga. Doch da beißt „Mörtel“ auf Granit. Die Dame sei tierisch teuer. „Da müsste ich ihr wohl meine Lugner City überschreiben.“ (jos)