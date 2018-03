Modesommer mit Jeans und „neuer Angezogenheit“

Düsseldorf (dpa) - Ein Hauch von Army-Look, Jeansstoff in allen Formen, für bessere Anlässe aber doch eher Bluse und Rock: Die Damenmode im Frühjahr und Sommer 2011 ist auf Stilmix eingestellt. Der Trend zum Lässigen hat nun seine Grenzen.

„Es gibt eine neue, gepflegte Richtung und das Bemühen, besser angezogen zu sein“, sagte Elke Giese, Trendexpertin beim Deutschen Modeinstitut, am Sonntag zur Eröffnung der Damenmodemesse CPD in Düsseldorf. Bei der bis zum Dienstag dauernden Messe werden nur für Fachbesucher 980 Kollektionen für das nächste Jahr gezeigt.

Der smarte und zugleich saloppe Stil zeigt sich unter anderem in Röcken, die über dem Knie enden, in kleinen Westen und einer größeren Vielfalt bei Blazern. Diese Jacken dürfen nun länger oder zweireihig sein und passen auch zu knappen Bermudas. Die große Linie in der Sommermode bleibt erhalten: das Spiel mit unterschiedlichen Längen, auch Kleider sind ein Thema - knapp und kurz oder mit Dekolleté, Taille und üppigen Blumenmustern wie in den 50er Jahren. Generell herrschen kreidige Naturtöne etwa in Grau und in Beige vor.

Bei den Hosen darf es sehr gerne bequem zugehen: „Die Hosen müssen unbedingt lässig sein“, sagt Modefachfrau Giese. In dieser Logik kommt dann auch der Oldie, die „Karotte“, zu neuen Ehren. Der weite Bund verspricht Bequemlichkeit, und das schmale untere Ende setzt die Fesseln in Szene - Schuhe mit Absatz vorausgesetzt. Obenrum bringt ein schmaler Blazer den modischen Kontrast.

Was die nächste Frühjahr- und Sommersaison für beide Geschlechter zu bieten hat, ist eine Hochphase für Jeansstoff und die Farbe Blau. „Natürlich zieht damit auch ein wenig modern interpretierte Western- Romantik und Präriestaub in unsere Städte“, wertete das Deutsche Modeinstitut in Köln. Bei dem Damen wird Denim zu Blusen, Jacken und Röcken geschneidert - in klassischer Verbindung kombiniert mit weißer Baumwolle, Karos und floralen Prints. In der Herrenwelt passen Jeanshosen zu den neuen, leichten Sakkos. Auch die Hemden aus blauem Stoff sind im Kommen.

Die Silhouette bei den Männern sei „schlank und körperbetont“, hat das Institut herausgefunden. Aber alles müsse lässig und komfortabel wirken. Das Einstecktuch am Sakko ist zumindest auf Fashion-Fotos ein Muss. Die große Zeit des Gebrauchtlooks mit abgestoßenen Kanten und durchgescheuertem Partien sehen die Modebeobachter hier auf dem Rückzug. Die neue Kleidung kommt mit ruhigen Tönen wie Grau und Altweiß bis Beige aus. Grün und Blau sind Blickfänger.