Model Luisa Hartema kocht an Weihnachten ohne Fleisch

Bei Model Luisa Hartema gibt es an Weihnachten keine klassische Weihnachtsgans. „Ich bin Vegetarierin und deswegen versuche ich meine Eltern an Weihnachten davon zu überzeugen, dass es auch vegetarisch geht“, sagte Hartema der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Veranstaltung in München.

Zum Fest werde sie ohne Fleisch kochen. Was genau auf den Tisch kommt, wusste sie Anfang November aber noch nicht. „Auf jeden Fall eine Vorspeise, Hauptgang und eine Nachspeise.“ Gemeinsam mit ihrer Familie feiere sie in diesem Jahr in München „ganz traditionell mit Weihnachtsbaum“. Abends gebe es Geschenke und vielleicht werde gemeinsam gespielt.

Die Ostfriesin wohnt seit Sommer dieses Jahres in der bayerischen Landeshauptstadt. 2012 wurde sie „Germany's next Topmodel“.