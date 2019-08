Mobilfunk ohne großen Anbieter: Wie St. Gallen für kostenloses WLAN mit geringerer Strahlung sorgt

St. Gallen ist eine historische Stadt. Ihre Ursprünge reichen mehr als 1400 Jahre zurück. Später erlangte St. Gallen großen Reichtum als Textilzentrum der Ostschweiz. Den Reichtum kann man überall sehen, wenn man durch die prunkvolle Altstadt zur noch prunkvolleren Stiftskirche schlendert - UNESCO-Weltkulturerbe. Und keine Hundert Meter von der Stiftskirche entfernt sind zwei weiße Kästen, an einer Hauswand versteckt, angebracht.

Sie ähneln Steckdosen - und sind der Grund, warum Mobilfunkexperten seit Jahren in die Ostschweiz blicken. Denn St. Gallen ist nicht nur eine historische, sondern auch eine moderne Stadt.

Für die unscheinbaren Anlagen an den Hauswänden zahlt die Stadt nicht einmal Mietgebühren an die Hauseigentümer. (Foto: Jan Scharpenberg)

Die Kästen an der Hauswand sind Antennen und gehören zum Kleinzellennetz der Stadt, das sogenannte St. Gallen Wireless. In der Altstadt und am Bahnhof versorgt es Einwohner und Touristen seit 2012 kostenlos mit WLAN für ihre Smartphones. Damit können die Nutzer ins Internet - aber durchaus auch telefonieren.

„Nicht nur die Strahlung ist unsichtbar, sondern auch die Antennen. Das ist sehr wichtig für das Weltkulturerbe der Stadt St. Gallen“, erklärt Harry Künzle, Leiter des städtischen Amts für Umwelt und Energie. Damit spricht Künzle das an, was das Kleinzellennetz so besonders macht.

Strenge Grenzwerte sind kein Problem

Es ist nicht die kostenlose WLAN-Versorgung. Die gibt es auch in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland. Das Besondere in St. Gallen ist, dass das Kleinzellennetz trotz seiner Leistungsfähigkeit besonders strahlungsarm ist.

Es unterbietet problemlos die Schweizer Grenzwerte für Mobilfunksendeanlagen. Die Rechnung ist einfach: Viele kleine Antennen mit geringer Strahlung ersetzen einen großen Sendemast mit hoher Strahlung.

Die Grenzwerte in der Schweiz sind etwas Besonderes, denn im Vergleich zu Deutschland und anderen europäischen Ländern liegt die Grenze zehnmal niedriger.

Der Grenzwert für die sogenannte elektrische Feldstärke beträgt in der Schweiz vier Volt pro Meter. Der niedrigste Grenzwert in Deutschland liegt bei 39 Volt pro Meter.

Das macht es den Mobilfunkbetreibern in Deutschland im Gegensatz zu denen in der Schweiz einfacher, große Sendeanlagen auch in Städten zu bauen. Die versorgen dann ein ihrer Sendeleistung entsprechend großes Gebiet.

Große Antennen ergeben in der Stadt keinen Sinn

Diese vergleichsweise großen Gebiete nennen Mobilfunkexperten Makrozellen. Sie können mehrere Kilometer umfassen. Die kleinen Sendeanlagen in St. Gallen versorgen dagegen, wegen ihrer sehr geringen Leistung, ein wesentlich kleineres Gebiet. Teilweise sind es nur 40 Meter im Umkreis der Sender. Der Fachmann bezeichnet sie als Mikrozellen.

Auch wenn es viel mehr kleine Sendeanlagen braucht, um ein ähnlich großes Gebiet wie ein großer Funkmast zu versorgen, ist die messbare Strahlenbelastung in den Mikrozellen deutlich kleiner. Der Grund dafür ist schlicht die physikalische Gesetzmäßigkeit der Strahlenausbreitung.

Offenbar sind die jetzigen Werte in der Bevölkerung akzeptiert, also erhöhen wir sie nicht einfach, sondern suchen auf der technischen Seite nach Lösungen. Harry Künzle, Leiter des Amts für Umwelt und Energie

„Wir haben schon damals gemerkt, dass die großen Antennen keinen Sinn ergeben. Wieso mit Kanonen auf Spatzen schießen?“, sagt Künzle.

Die politische Diskussion um die Grenzwerte interessiert ihn nicht. Er sieht die Sachlage ganz pragmatisch: „Offenbar sind die jetzigen Werte in der Bevölkerung akzeptiert, also erhöhen wir sie nicht einfach, sondern suchen auf der technischen Seite nach Lösungen.“ Unabhängig von den Grenzwerten in der Schweiz gelten auch die Grenzwerte in Deutschland bei Experten als unbedenklich. Welche Gefahr von Mobilfunkstrahlen ausgeht, ist aber noch immer nicht eindeutig belegt.

Künzle ist mittlerweile ein gefragter Mann, war schon zu Vorträgen in Freudenstadt, Wangen im Allgäu, Konstanz und Stuttgart eingeladen. „In Frankreich sind wir dann aber an unsere Sprachgrenzen gestoßen“, sagt Künzle.

Der Stuttgarter Gemeinderat stimmte der Erprobung eines Kleinzellennetzes in zwei Stadtteilen 2015 zu.

David gegen Goliath, St. Gallen gegen Swisscom

In St. Gallen selbst war die Einführung auch ein Kampf wie von David gegen Goliath: St. Gallen gegen die drei großen Mobilfunkanbieter der Schweiz - Sunrise, Salt und vor allem der Branchenriese Swisscom.

„Sie wollten alles tun, damit wir nicht den Beweis erbringen, dass das Kleinzellennetz funktioniert“, sagt Künzle. Der 60-jährige gelernte Elektroningenieur erzählt gerne, wie sie in St. Gallen den Mobilfunkanbietern ein ums andere Mal ein Schnippchen geschlagen haben.

Natürlich hat mich das gefreut die Großen zu ärgern. Harry Künzle

Dann grinst er jeweils von einem Ohr bis zum anderen. Zum Beispiel als die Hochschule Rapperswil die Strahlenreduktion eindeutig nachwies. „Natürlich hat mich das gefreut die Großen zu ärgern. Da ist auch eine Menge Genugtuung dabei“, sagt Künzle.

Es war laut Künzle die Swisscom selbst, die die St. Gallener erst auf die Idee brachte, ihre Versorgung selbst in die Hand zu nehmen.

Die Swisscom ist ähnlich wie die Telekom ein ehemaliges staatliches Unternehmen. Künzle bezeichnet es als ehemaligen Monopolisten.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Als es vor Jahren darum ging, wer wann mit Glasfaser und dem LTE-Mobilfunkstandard versorgt wird, habe die Swisscom St. Gallen erst einmal hinten angestellt, erzählt Kühnle.

Die Stadt nahm die Dinge selbst in die Hand, verlegte Glasfaser, baute ihr Kleinzellennetz und verband beides miteinander. Keiner der Mobilfunkanbieter wollte mitmachen.

Um auch Telefonie über das St. Gallener Netz anbieten zu können, hätte es die Mobilfunkanbieter aber gebraucht. Denn sie waren und sind im Besitz der teuer versteigerten Lizenzen für UMTS und LTE. Technisch wäre es kein Problem, das vorhandene Netz um die Mobilfunktechnologien zu erweitern, sagt Künzle.

Warum Swisscom damals nicht mit der Stadt kooperieren wollte, beantwortet das Unternehmen auf Nachfrage von schwäbische.de nicht. Allerdings verweist Swisscom darauf, aktuell mit den Verantwortlichen der Stadt "an einer aufwändigen Simulation eines auf Kleinzellen beruhenden Mobilfunkausbaus mit 5G in der Sankt Galler Innenstadt" zu arbeiten.

Praktischerweise hat die Stadt die Voraussetzungen für 5G mit ihrem bisherigen Ausbau des Kleinzellennetzes bereits geschaffen. Denn der neue Mobilfunkstandard erfordert von Anfang an mehr Antennenstandorte und geringere Sendeleistungen. Das Kleinzellennetz ist also im Prinzip dafür prädestiniert.

Die Kosten für das WLAN trug bisher die Stadt.

Der zweijährige Pilotversuch ab dem Jahr 2012 hat 650.000 Franken (594.000 Euro) gekostet.

Die jährlichen Betriebskosten liegen bei 40.000 Franken (36.500 Euro).

Ein Ausbau für die gesamte Innenstadt hätte rund 4 Millionen Franken (3,65 Millionen Euro) gekostet. Darauf verzichtete die Stadt jedoch.

Künzle geht davon aus, dass die Menschen bereit wären, für 5G auch zu bezahlen. Das derzeit kostenlose Kleinzellennetz wäre dann auch wirtschaftlich ein Gewinn.

Amtsleiter Harry Künzle benutzt St. Gallen Wireless auch privat. Der Platz vor der Stiftskriche ist aufgrund der vielen Touristen einer der Hotspots in der Stadt. (Foto: Jan Scharpenberg)

Aber warum wollen dann Swisscom und Co. nicht mitmachen? Künzle hat auch dafür eine Erklärung: „Die Branche kümmert sich nicht um die Sorgen der Bevölkerung, was die Strahlung betrifft.“

Es sei einfacher zu versuchen die Grenzwerte zu erhöhen und die alte Infrastruktur mit den großen Sendemasten zu erhalten. Diese über Jahre aufgebaute Infrastruktur sei schließlich der größte Wert der Mobilfunkanbieter, gerade für die Swisscom.

Das St. Gallen Wireless ist der Dorn im Fleisch dieses Ex-Monopolisten. Harry Künzle

„Das St. Gallen Wireless ist der Dorn im Fleisch dieses Ex-Monopolisten, weil die Infrastruktur dabei nicht mehr so wichtig ist“, sagt Künzle. Solche Sätze machen ihm sichtbar Spaß.

Bei einem Rundgang durch die Stadt zeigt er auf die kleinen Antennen an Hauswänden und Straßenlaternen. „Dafür müssen wir nicht einmal Miete bezahlen.“

Das sagt Swisscom über die Kleinzellen

Swisscom betont, auch selbst schon seit Jahren ein hybrides Netz einzusetzen - also dort Kleinzellen zu nutzen, wo dies Sinn ergebe. "Das ist meist dort der Fall, wo schnell Kapazität geschaffen werden kann", heißt es aus dem Unternehmen.

Als Ersatz oder Alternative zu den bisherigen strahlungsintensiveren Funkzellen sieht Swisscom die Kleinzellen aber nicht. Für die Flächenabdeckung brauche es die leistungsstarken Antennen. Zur Netzverdichtung und für Kapazitätserhöhungen kämen Kleinzellen an Orten zum Einsatz, an denen sehr viel Mobilfunkverkehr anfalle. "Kleinzellen eigenen sich aber nicht, um ein komplettes Mobilfunknetz zu betreiben."

Es ist tatsächlich sehr einfach, das St. Gallen Wireless zu benutzen. Die Registrierung dauert keine Minute. Das Netz ist leistungsstark.

Im Test lassen sich hochaufgelöste Videos ohne Verzögerung problemlos abspielen. „Wir haben noch nie eine Reklamation erhalten“, sagt Künzle.

Kein Interesse bei den Einwohnern

Die Erklärung dafür könnte aber auch eine andere sein. „Ich benutze St. Gallen Wireless nicht. Ich habe meine Flatrate. Die langt völlig aus“, sagt Claudia Braun.

Die 33-Jährige ist in St. Gallen geboren und betreibt dort ein Restaurant. „Von meinen Gästen benutzen es ein paar“, erzählt sie. Künzle gibt zu, dass das Netz vor allem für Touristen ohne Schweizer Handyvertrag interessant sei. „Die Chinesen zum Beispiel. Denen muss man da auch nichts erklären.“

In der Chocolaterie Kölbener an der Stiftskirche wird auch lieber das eigene WLAN genutzt. „Wir brauchen ein eigenes, sonst funktioniert unser Kassensystem nicht“, sagt Besitzerin Manuela Kölbener. „Privat benutze ich es auch nicht. Da habe ich meine Flatrate. Die funktioniert.“

Die 54-Jährige gibt aber auch offen zu: „Über Strahlenbelastung mache ich mir keine Gedanken.“