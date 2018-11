Mittlerweile 80 Tote bei Brandkatastrophe in Kalifornien

Von Schwäbische Zeitung

Mit einem der Polizei nicht bekannten Gegenstand hat ein unbekannter Täter am späten Sonntagabend an der Bushaltestelle in der Oberbergenstraße in Laiz einen 38-jährigen Mann von hinten niedergeschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Das Opfer, das kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte und mit einer Kopfplatzwunde und diversen anderen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, war zur Tatzeit dort mit seinem Hund spazieren.