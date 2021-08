Mittelscharfe Auseinandersetzung

Mit der Normalität kehrt nun auch der übliche Irrsinn des Alltags zurück in die Innenstädte der Republik. Während sich Politik und Wissenschaft über Kinderimpfungen oder die Kontrollen von Reiserückkehrern in die Haare bekommen, sind pedantische Teile der Bevölkerung schon wieder so weit, wegen absonderlicher Lächerlichkeiten die Polizei in Bewegung zu setzen. So geschehen auf dem schönen Münchner Viktualienmarkt: Ein dort entbrannter Streit über den Senf auf der Leberkässemmel endete nun auf dem Revier.

Ein 61-Jähriger, so ist es dem Polizeibericht zu entnehmen, rastete aus, weil ihm süßer statt des gewünschten mittelscharfen Senfs auf den Leberkäs geschmiert wurde. „Er wollte das nicht annehmen, weil er den süßen Senf nicht verträgt“, sagte der Sprecher. Die Verkäuferin habe den süßen Senf abgekratzt und durch mittelscharfen ersetzt. Der Mann habe aber eine neue Semmel gefordert, weil es noch „Anhaftungen von süßem Senf“ gebe. Da die Frau „den Austausch verweigerte“, meldete er den Fall bei der Polizei. Korrekt, wie Bayerns Beamte sind, nahmen sie die Sache auf. Jedoch erklärten sie dem angesäuerten Semmelmann, dass das Verhalten der Senfdazugeberin kein Grund für eine Anzeige sei. Es handle sich nicht um eine Straftat, sondern eine Zivilstreitigkeit.

Ob aus der mittelscharfen Auseinandersetzung dennoch eine scharfe wird, ist unklar. Es blieb offen, ob der Mann auf die Tube drückt und zivilrechtlich gegen die Frau vorgeht. Eigentlich sollte er selbst bestraft werden – mit lebenslangen Anhaftungen von Ketchup auf dem Leberkäs. (jos)