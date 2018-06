Von Jan Andreas Probst

Glitter, Kostüme und ein extravagante Anblicke: Bei der vierten Bodensee Burlesque Extravaganza am kommenden Samstag wird der Bodensee zur Bühne. Insgesamt acht internationale Burlesque-Künstler sollen auftreten.

Raketenmieze ist der Name der Häfler Burlesque-Künstlerin Kerstin Seeger, die in Friedrichshafen ein Hotel betreibt. Sie organisiert und moderiert die Show auf dem Bodensee. Am 16. Juni soll ein Schiff von Friedrichshafen aus ablegen und auf dem Wasser mit acht internationalen Künstlern, einem DJ und viel Glitzer eine ...