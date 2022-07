Mit Zug statt Flieger in die Ferne reisen – wie das geht

In die Ferne schweifen, ohne Kondensstreifen, mit gutem Klima-Gewissen: Das müsste doch einfacher und günstiger möglich sein, dachte sich Elias Bohun aus Wien – und gründete ein Zugfernreisebüro. Derzeit wird es zur umfassenden Online-Buchungsplattform für flugfreies Reisen ausgebaut. Markus Wanzeck hat mit dem umweltfreundlichen Globetrotter über seine Motive und seine eigenen Erfahrungen auf langen Zugreisen gesprochen.

Wie kommt man auf die Idee, ein Zugfernreisebüro zu gründen?

Ich hab mir eigentlich schon immer Gedanken zum Klimaschutz gemacht. Ich bin in Umweltgruppen aktiv, seit ich 13 bin. Nachdem ich mit der Schule fertig war, wollte ich mit meiner damaligen Freundin nach Asien reisen. Bis dahin war ich noch nie außerhalb Europas gewesen. Wir wollten nach Sri Lanka, dachten uns: Okay, ein Langstreckenflug im Leben – anders kommt man da ja nicht hin. Also haben wir gebucht. Und bald darauf wieder storniert.

Warum?

Weil uns klar wurde, wie bescheuert es ist, in ein Land zu fliegen, in dem die Menschen besonders stark vom Klimawandel betroffen sind – und deren Lage mit diesem Flug noch zu verschlimmern. Ich hab dann recherchiert, wie weit man per Zug kommen kann. Monatelang. Irgendwann war klar: Von Wien bis Vietnam, das ist mit dem Zug eigentlich ganz gut machbar.

Wie lange dauerte die Fahrt?

Bei der Hinreise waren wir 16 Tage unterwegs, mit einigen Zwischenstopps. Zurück waren es drei Wochen. Aber da waren wir auch fast eine Woche lang in Peking.

Etwas Zeit sollte man also mitbringen ...

Ja, klar. Das ist etwas, das man vielleicht einmal alle zehn Jahre macht.

Wie kann man sich so eine Zugfernreise vorstellen?

Vor der Reise hatten wir gedacht: Boah, das wird langweilig. Das wird mühsam. Machen wir’s halt der Umwelt zuliebe – Umweltschutz heißt Verzicht. Aber dann war dieser vermeintliche Verzicht einfach der coolste Teil der Reise. Es hat nix so viel Spaß gemacht, wie in diesen Zügen zu sitzen. Leute kennenzulernen. Mit Einheimischen zu sprechen. Jeden Tag in einer neuen Stadt, in einem neuen Land aufzuwachen.

Was hat diese Zugreise gekostet?

So um die 700 Euro pro Person.

Ähnlich teuer wie ein Flug.

Aber dafür bekommt man viel mehr: Das ist wie eine Kreuzfahrt auf der Schiene. Wir haben zehn Länder kennengelernt. Und fast alle Klimazonen der Nordhalbkugel. Tannenwälder. Steppe. Die Wüste Gobi. Die Tropen. All das bekommt man hautnah mit. Ein einmaliges Erlebnis! Man kriegt ein Gefühl dafür, wie klein die Welt eigentlich ist.

Und an diesem Gefühl wollten Sie dann gerne möglichst viele andere teilhaben lassen?

Die Gründung eines Reisebüros für Fernzüge zusammen mit meinem Vater war zunächst mal ein Experiment. Wir wollten damit auch eine vergessene Form des Reisens wieder ins Bewusstsein rufen. Durch die Erfahrung mit Sri Lanka war mir klar geworden, wie sehr wir inzwischen auf Flüge gepolt sind. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber: Selbst mir, dem Klimaschutz immer schon sehr wichtig war, fiel anfangs ja nix Besseres ein, als für die Asienreise einen Flug zu buchen.

Aus dem Experiment wurde Ernst. Wie läuft es denn?

Ja. Über unsere Website erreichten uns Tausende von Buchungsanfragen. Die haben wir per E-Mail beantwortet. Aber da kommst du natürlich irgendwann nicht mehr hinterher. Als sich dann mit Corona das Thema Reisen erst mal erledigt hatte, haben wir eine Zwischenbilanz gezogen: Das, was die Leute zu uns brachte, war diese besondere Geschichte Wien – Vietnam. Aber gebucht haben sie fast immer Zugreisen innerhalb Europas, nach Großbritannien, Spanien, Süditalien. Dadurch fiel uns auf, dass offenbar schon solche relativ kurzen Europa-Zugreisen nicht leicht zu buchen sind – aber großes Interesse daran besteht. Wir dachten: Wahnsinn, was für ein Marktversagen!

Und: was für eine Marktlücke!

Genau. Und deshalb haben wir die Corona-Zeit dafür genutzt, eine neue Website zu bauen. Mit einem automatisierten Buchungssystem, über das man sich seine Bahnreise selbst und nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen kann – in Europa und darüber hinaus. Demnächst sollte die neue Website online gehen. Wir arbeiten gerade zu fünft daran. Mein Vater hilft auch immer wieder mit, vor allem bei rechtlichen Fragen. Aber hauptberuflich ist er Lehrer – und will das auch bleiben.

Wie kann man sich das Buchen vorstellen? So wie auf der Website der Deutschen Bahn?

Die Startseite ist absichtlich ähnlich gehalten wie bei der DB oder der ÖBB. Aber zusätzlich wird es dann eine Reihe von sinnvollen Auswahlmöglichkeiten geben. Man kann beispielsweise festlegen, dass man in einer bestimmten Stadt übernachten möchte und wie lange. Oder für frühere Züge Bedingungen festlegen, damit in einer anderen Stadt spätere Züge bequem erreicht werden können. Es werden automatisch alle möglichen Tarife verglichen, um immer die günstigsten Preise in der Auswahl zu haben. Außerdem werden Fernbusse angezeigt. Auch Fährverbindungen sind geplant.

Dann wäre also auch die Mallorcareise über Traivelling buchbar?

Genau darum geht’s: Eine einzige Website, über die man bequem flugfreie Reisen kreuz und quer durch Europa buchen kann. Dass es die nicht schon längst gibt, ist eigentlich verrückt. Das liegt vor allem daran, dass die europäischen Bahngesellschaften noch immer in Nationalstaaten denken. Da heißt es dann: Okay, den Zug benutzen die Leute im eigenen Land, vielleicht noch in die Hauptstadt des Nachbarlandes. Es gibt nicht einmal eine internationale Datenbank für Zugverbindungen und Bahnhöfe, wie es bei Flügen und Flughäfen schon lange selbstverständlich ist.

Klingt nach einer großen Herausforderung für ein solches grenzübergreifendes Buchungssystem.

Tatsächlich müssen wir teilweise Lösungen für absurde Probleme finden. Allein die Bahnhofsnamen! Zum Beispiel gibt es den Bahnhof in Florenz, der bei der italienischen Bahn „Firenze S. M. Novella“ heißt, im System der österreichischen Bahn nur „Firenze S.M.N.“, weil die ihn abkürzen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der auf solche Dinge achtet und Bahnhöfe gegebenenfalls quasi manuell zuordnet. Dass wir uns mit so einem Blödsinn rumschlagen müssen, ist im 21. Jahrhundert eigentlich unwürdig. Das Fehlen einer internationalen Bahndatenbank ist übrigens auch ein Grund dafür, dass grenzübergreifende Zugreisen oft relativ teuer sind.

Wieso das?

Sobald es international wird, addieren sich die Preise für einzelne nationale Tickets einfach zusammen. Eine Bahnfahrt nach Barcelona kann so, wenn man auf bestimmte Züge und Reisezeiten festgelegt ist, schon mal ein paar Hundert Euro kosten.

Dieses Preisproblem dürfte ihr neues Portal aber nicht lösen können.

Ein Stück weit schon. Indem wir beispielsweise günstigere Alternativen zu Standardfahrkarten, etwa Interrail-Tickets, automatisch in die Buchungsplattform einbinden. Aber eines ist auch klar: Wir können noch so viele Länder abdecken, das Zugbuchen noch so einfach machen, können noch so viele Spartarife auflisten – solange eine Zugfahrt von Wien nach Linz teurer ist als ein Flug von Wien nach Marrakesch, haben wir ein Problem. Dann werden sich weiterhin viele für den Billigflieger entscheiden.