Mit Pistolen auf Tauben

Auch wenn die Bundesregierung beschlossen hat, die Bundeswehr mit vorerst 100 Milliarden Euro aus dem technischen Dornröschenschlaf wachzuküssen, hat das noch lange nichts mit der Verherrlichung von Waffen zu tun. Auch im italienischen Venedig würde man einen solchen Rückschluss weit von sich weisen. Obwohl es in diesem hübschen oberitalienischen Städtchen seit Dekaden Probleme gibt, bei denen mancher am liebsten wild um sich schießen möchte.

In Venedig herrscht nämlich seit Menschengedenken Taubenplage. Die als „Ratten der Lüfte“ geschmähten Vögel sind also ebenso unbeliebt wie die als Ratten geschmähten „Ratten am Boden“, von denen es in Venedig ebenfalls reichlich gibt. Genaue Zählungen liegen zwar nicht vor, aber das Ratten-Tauben-Verhältnis soll dem Vernehmen nach relativ ausgeglichen verheerend sein.

Nun hat das berühmte Hotel Gritti (fünf Sterne, Doppelzimmer aktuell ab 1039 Euro die Nacht) gemäß einer Meldung in der Zeitung „The Guardian“ seine Gäste mit Wasserspritzpistolen bewaffnet, um sich beim gemütlichen Schlürfen des Espressos auf der Terrasse am Canale Grande der Tauben erwehren zu können. Grellbunte Plastikwaffen kommen dabei zum Einsatz. Allein deren Farbe habe das Potenzial, die Vögel abzuschrecken. Auch wenn es den Italienern vielleicht nicht auffällt, dass sie damit den Vogel abgeschossen haben, möchten wir nicht nur, aber gerade in diesen Zeiten darauf hinweisen, dass die Tauben als Friedenssymbol keinesfalls zum Abschuss freigegeben dürfen. Nicht mal mit Wasserpistolen. (nyf)