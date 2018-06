Mit Neuer und Petersen in der Startelf gegen Österreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Abend in Klagenfurt gegen Österreich mit Kapitän Manuel Neuer und Neuling Nils Petersen in der Startelf. Für Weltmeister Neuer vom FC Bayern München ist es das erste Spiel acht Monate nach einem Mittelfußbruch und das erste Länderspiel seit Oktober 2016. Die deutsche Aufstellung: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Süle, Hector - Khedira, Gündogan - Brandt, Özil, Sané - Petersen.