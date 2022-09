Mit Morimoto gegen Hikokomori

Der Mensch hat sich im Laufe seiner Entwicklung in manchen Gesellschaften immer mehr individualisiert. Trat er früher allermeistens in Rudeln auf, so kommt es in der Gegenwart immer häufiger vor, dass er recht isoliert und damit einsam vor sich hinlebt. Also sehr selten das Haus verlässt, kaum mit irgend jemandem je verkehrt und auch keine familiären Bindungen aufrecht erhält. Besonders in Japan ist dieses als Hikikomori bekannte Phänomen weit verbreitet.

In Tokio ist es möglich, zur Linderung der nagenden Einsamkeit auf Leute wie Shoji Morimoto zurückzugreifen. Von diesem jungen Mann erzählt die Nachrichtenagentur Reuters, dass man ihn mieten kann, um einfach nur da zu sein. Für umgerechnet rund 70 Euro erscheint der 38-Jährige und tut fast gar nichts, außer anwesend zu sein. Etwa still neben einem auf einer Bank sitzen. In der Teestube teilnahmslos am Earl Grey nippen. Oder während eines Spaziergangs an der Seite still mitlaufen.

Traurig genug, dass es in Japan Einsame gibt, für die es notwendig ist, fremde Leute für deren Anwesenheit zu bezahlen. Doch das Problem der Isolation gibt’s nicht nur dort. In Großbritannien gibt es sogar ein Ministerium für Einsamkeit, weil dort neun Millionen als einsam gelten. Also nicht im Ministerium, sondern im Königreich. Und weil die wirtschaftliche Lage auch nicht gerade rosig aussieht, können sich die wenigsten einen Shoji Morimoto leisten, der sich mal ab und an zu ihnen aufs Bänkchen hockt. Dabei dürften sich seit dem Tod der Queen viele Briten erst recht einsam fühlen. (nyf)