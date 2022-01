Mit Handicap zum Ballett: Wenn Pauline tanzt

Kim Flammiger steht mit dem Rücken zum Spiegel, ruft „Florentine, mehr rechts“, „Mira, ja, wunderbar“ und „Pauline, super“. Die 54-Jährige korrigiert und lobt, macht Ansagen mit ihrer weichen, tiefen Stimme. Ihre hellbraunen Haare hat sie zu einem Dutt nach hinten gebunden. So wie zu den Zeiten als sie als Ballerina beim Opernballett der Bayerischen Staatsoper München mitwirkte – in „Tannhäuser“, „Carmen“ oder „Die verkaufte Braut“. Doch das ist längst Vergangenheit.

Seit mehr als 25 Jahren unterrichtet die Mutter einer Tochter in Kim’s Kindertanzschule Mädchen und Jungen in Ballett. Solche, die davon träumen, einmal Primaballerina zu werden genauso wie Gehörlose, Blinde oder Menschen mit Down-Syndrom wie Pauline. Letztere ist eine von gut einem Dutzend Teenagern, darunter ein Junge, die immer am Samstagvormittag im lichtdurchfluteten Studio von Flammiger tanzen. Es ist die einzige Ballettschule Bayerns, die Inklusionsunterricht anbietet.

In Aitrach im Allgäu, dort wo Baden-Württemberg an Bayern grenzt, bietet auch Nadja Habermann in ihrer Tanzschule Nadansja ähnliche Kurse an. Ihr integratives Projekt, jungen Erwachsenen mit leichten Handicaps den Spaß am Tanzen beizubringen, versteht die Tanzlehrerin als wichtiges sozialpädagogisches Engagement. „Es ist so schön zu sehen, mit wie viel Freude diese Menschen sich bewegen, wie sie die Tanzelemente wahrnehmen und umsetzen. Es ist eine wunderschöne Bereicherung für beide Seiten und einfach eine Freude“, betont die 37-Jährige .

Freude und Eifer bei den sechs Mädchen sind groß

Mit ähnlicher Begeisterung kommen die jungen Frauen auch zu Kim Flammigers Tanzkurs, heute sind sie unter sich. Sechs sind gekommen, Florentine ist die erste, die sich in ihrem rosa T-Shirt und schwarzer Hose vor den Spiegel stellt. Die 16-Jährige hat ihre dunklen Haare zu einem Zopf geflochten. „Sie hat einen guten Draht zu Musik und Bewegung und Freude am Ausprobieren“, erklärt ihr Vater. Seit fast zwei Jahren tanzt sie in Flammigers Gruppe. Jeden Samstag, der Kurs ist für Florentine festes Programm. „Da hüpft sie vor Freude“, sagt ihr Vater. Seine Frau habe die Gruppe gefunden. Und sie seien dankbar dafür. Mit lesen, schreiben und den Buchstaben sei es schwierig bei Florentine, sagt ihr Vater. Regelmäßig wird sie im Kinderzentrum in München untersucht, warum sie entwicklungsverzögert und heute auf dem geistigen Level einer Vier- bis Fünfjährigen ist.

Die Eltern wissen bislang nur, dass sie eine Eiweißunverträglichkeit hat, die lebensbedrohlich sein kann. Notarzteinsätze waren deswegen schon notwendig. Am sorglosesten sei sie in ihrer Wohngruppe, in der sie seit vier Jahren lebt. Da ist gewährleistet, dass sie nichts Eiweißhaltiges zu essen bekommt. „Papa ich will ausziehen“, habe sie zu ihrem Vater mit zwölf gesagt. Sie wollte nicht mehr täglich zur Schule fahren, sondern wie die anderen in ihrer Klasse im angeschlossenen Internat leben. Florentine habe eine große soziale Intelligenz. Die Eltern seien deshalb ihrem Wunsch nachgekommen, dort hinzuziehen, wo sie fröhlich und stressfrei leben kann. Und zum Fröhlichsein gehöre auch der Ballettunterricht.

Stolz habe Florentine auch beim Fotoprojekt der Tanzschule mitgewirkt als ein Münchner Fotograf die Inklusionsklasse fotografierte, um auf die durch Corona finanziell bedrohte Ballettschule aufmerksam zu machen. Pauline war auch mit dabei. Die 15-Jährige posiert gerne. Fürs Foto macht sie auch mal einen Kussmund. „Happy“ steht auf ihrem rosafarbenen T-Shirt, das sie zum Ballett trägt. Zeiten ohne Ballettunterricht wie die Ferien seien ihr immer zu lang, erzählt ihre Mutter. „Ich bin spät auf das Angebot gestoßen“, sagt sie. Fast vier Jahre habe sie gesucht. Nun sei sie froh, dass Pauline nicht nur mit ihrem älteren Bruder und ihrer jüngeren Schwester im Meer schwimmt oder Rad- und Ski fährt, sondern auch zum Ballettunterricht kann.

Lieblingslied ist „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer

„Super“, lobt Flammiger Pauline, die ein rosafarbenes und grünes Tuch zum Takt der Musik schwingt. „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer singt sie dazu, ihr Lieblingslied, sie kann es auswendig. Mira dehnt sich derweil. Sie ist heute etwas später als die anderen gekommen und macht sich erst einmal warm. Die 16-Jährige beugt den Oberkörper nach vorne und umfasst mit den Händen ihre rechte Fußspitze. Und plötzlich sitzt sie im Spagat da. Immer wieder macht sie es, mal streckt sie das rechte Bein nach vorne, mal das linke. „Ich kann es von beiden Seiten“, sagt sie. Florentine schaut bewundernd zu. Seit ihrem vierten Lebensjahr geht Mira ins Ballett. Bis zu dem Tag als sie mit neun Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte, hat sie intensiv geübt. Ein Hirntrauma mit Wachkoma fesselte sie mehr als ein Jahr ans Krankenhausbett. Sie hat sich wieder ins Leben zurückgekämpft, aus dem Rollstuhl heraus, dem Gehwagen zurück auf ihre zwei Beine – und zum Ballett. Ihre linke Seite ist noch etwas schwach, aber Mira lässt sich nicht unterkriegen.

Auf einem Bein zu stehen, einen Ball anständig zu fangen, solche Probleme beobachtet Flammiger nicht nur bei Kindern in der Inklusionsklasse. Bei der motorischen Fitness hapere es immer mehr. Seilspringen oder mit einem Hula-Hoop-Reifen umzugehen, das sei früher für Kinder ab einem bestimmten Alter selbstverständlich gewesen. Flammiger lässt vor der Aufnahme in ihren Ballettunterricht deshalb immer einen medizinischen Fragebogen ausfüllen. Fragen, ob die Kinder als Frühchen oder per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, gehören ebenso dazu wie die nach körperlichen Einschränkungen. So könne sie die Fähigkeiten ihrer Schützlinge besser einschätzen. „Bewegung ist das Tor zum Lernen“, sagt sie. Es ist ein komplexes Zusammenspiel, ein Konzert der Sinnesrezeptoren, der Nerven des Gehirns und der Muskeln. Entsprechend dieser Erfahrungen bilden sich Vernetzungen der Nervenbahnen. Es sei ein Naturgesetz des Lebens, das auf der einfacheren Bewegung die differenzierte aufbaut.

Balance, Ausdauer und viel Spaß

Balance, Ausdauer und Kraft könnten mithilfe des Ballettunterrichts gefördert werden. Es ist ihr wichtig, dass die Mädchen und Jungen Körperbewusstsein und eine gute Haltung bekommen – und vor allem Spaß haben. Dies sei auch der Grund, warum sie in der Inklusionsklasse ab fünf Jahren maximal zwei Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen in einer Gruppe habe. So könne sie auf alle Kinder gleich gut eingehen. Tanzen ist ein Zusammenspiel von Hinschauen, Hinhören und Hinfühlen. Damit würden alle Sinne geschult und die Phantasie angeregt. Ausdauer, Geschicklichkeit, Gelenkigkeit, Schnelligkeit, Koordination und das Selbstvertrauen werden gefördert sowie das soziale Verhalten in der Gruppe.

Für Mira ist dies ein Grund, warum sie glücklich darüber ist, samstags bei Flammiger zu sein. Sie hat keine Geschwister und liebt es in der Gruppe zu tanzen. Ihre Mutter hat Kim’s Kindertanz erst im Oktober entdeckt, nachdem Mira nach ihrem Verkehrsunfall Einzelstunden zu Hause bei einer Studentin bekommen hatte. „Und ich habe mit meiner Cousine getanzt“, erzählt Mira. In Cinderella. Ihr Lieblingsstück aber ist Romeo und Julia. Sie deklamiert mit tiefer Stimme einen Teil daraus. Vor zwei Jahren hat sie in einer inklusiven Theatergruppe im Stück mitgespielt. Sie vermisst die Aufführungen in der Gruppe. Bei Flammiger hat sie die Chance, wieder bei einer mitwirken zu können – sofern es Corona zulässt. Vor Corona hat sie jedes Jahr mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Stück einstudiert und es aufführen lassen. Alle sind dann auf der Bühne gestanden, ob es die fünfjährige Anfängerin war, die Schülerin im Rollstuhl oder das blinde Mädchen. Jetzt aber ist Flammiger froh, wenn sie nach den Corona-Einschränkungen wieder regelmäßig im Präsenz-Unterricht ihren Schülerinnen und Schülern etwas beibringen kann. Ballett, Kinesiologie, Yoga, Turnen aber auch Freies Tanzen lässt sie in ihren Stunden einfließen.

Zum Schluss gibt’s Gummibärchen

„Fokussieren,“ ruft sie Mira zu, als diese sich um die eigene Achse dreht. Pauline hüpft derweil und gerät außer Atmen und holt eine Wasserflasche aus ihrem rosafarbenen Rucksack. Sie nimmt einen Schluck und sitzt plötzlich am Türpfosten gelehnt ganz still da. Flammiger geht zu ihr. „Hast du dich am Bitzelwasser verschluckt?“ Pauline reibt sich die Augen hinter ihrer goldfarbenen Nickelbrille. Die Stunde ist fast zu Ende. Flammiger stellt sich wieder vor die jungen Frauen, um die Entspannungsübung vorzumachen. Einatmen, ausatmen, und einen Arm über den Kopf ziehen, links, rechts, Schulter locker und alles ausschütteln. Jetzt fehlen nur noch die Gummibärchen, die es nach jeder Stunde gibt.

Pauline rennt in den Vorraum zu ihrer Mutter, fällt in ihre Arme. Sie hat sich vom Verschlucken noch nicht erholt und will getröstet werden.