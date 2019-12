Mit Diät gegen Diabetes

Bei Diabetes denken die meisten an ein Leben mit Zuckertabletten oder Insulin, ständiger Alarmstimmung wegen der labilen Blutzuckersituation und schweren Folgeerkrankungen wie Herzinfarkten und Erblindung. Doch jüngere Studien zeigen: Man kann die Stoffwechselerkrankung auch mit Hilfe einer Diät in den Griff bekommen. Doch dieser Weg steht nicht allen offen.

Er war dick, 146 Kilogramm schwer, 74 Jahre alt und seit 20 Jahren Typ-2-Diabetiker, als er im März 2016 sein Diät-Programm begann. John Gemmell ist der Vorzeige-Fallbericht der Universitäten in Glasgow und Aberdeen, wo man zuckerkranken Patienten mithilfe von „Counterweight-Plus“ zu helfen versucht. Das Programm besteht aus einer intensiven Abnehm-Phase mit Formula-Diäten, in denen die Kalorienzufuhr auf rund 850 Kcal pro Tag reduziert wird, gefolgt von drei bis fünf Monaten, in denen der Patient wieder schrittweise an eine gesunde Mischkost gewöhnt wird. Gemmell gibt zu, dass ihm der Gedanke an eine so harte Diät zunächst nicht so recht behagt hatte. Doch es gelang ihm, auf 92 Kilogramm abzuspecken, und seit mehr als einem Jahr hält er auch dieses Gewicht. Was ihm nicht nur mehr Beweglichkeit und Lebensqualität einbrachte - sondern auch eine komplette Diabetes-Remission. Statt, wie früher, 14 Tabletten, nimmt er nur noch drei pro Tag, und darunter ist kein Antidiabetikum mehr.

Heilung von Diabetes – sollte dies tatsächlich machbar sein? Denn mittlerweile leiden allein in Deutschland knapp sieben Millionen Menschen an dieser Erkrankung, und laut einer Prognose des Deutschen Diabetes Zentrums in Düsseldorf sollen es im Jahre 2040 sogar zwölf Millionen sein. Lässt sich dieser Trend umkehren, indem man die Patienten einfach eine Diät machen lässt? Nicht nur in England werden derzeit entsprechende Hoffnungen geweckt. „Derzeit gibt es geradezu einen Hype, was Diäten und Diabetes angeht“, berichtet Stephan Kress von der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Und es sei prinzipiell auch richtig, die Möglichkeiten in den Blick zu rücken, die eine Diät dem Diabetiker bieten könnte. Doch der Diabetologe und Ernährungsmediziner warnt auch: „Man sollte den Leuten keine unberechtigten Hoffnungen machen.“

So sei es schon ein Fehler, die Remission mit einer Heilung gleich zu setzen. Tatsächlich handle es sich dabei um einen Zustand, bei dem sich zwar die typischen Diabetes-Symptome, wie etwa ein problematischer Blutzuckeranstieg unter einem Belastungstest, nicht mehr nachweisen lassen. Doch wie lange es dabei bleibt, ist offen. „Diabetes ist in den meisten Fällen eine chronische Erkrankung, die lebenslang fortschreitet“, betont Kress. Der Fall von John Gemmell sei zwar spektakulär, aber eine sichere Prognose könne man auch bei ihm nicht abgeben, warnt Kress.

Außerdem unterscheidet sich der Fall des englischen Rentners von den meisten anderen Diabetes-Patienten. Denn seine Erkrankung beruht wohl in erster Linie auf einer Insulin-Resistenz, bei der sich gewissermaßen die Körperzellen dem Stoffwechselhormon verweigern, so dass der Zuckerwert im Blut unweigerlich nach oben geht. Es gibt also noch genug Insulin, aber eben nicht mehr genug Adressaten und Abnehmer im Körper dafür. Ein darauf beruhender Diabetes lässt sich oft noch durch eine Ernährungsumstellung und einen entsprechenden Gewichtsverlust beeinflussen, insofern man dadurch für Entlastung im Stoffwechselgeschehen sorgt. Doch bei vielen Patienten ist auch schon die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse in die Knie gegangen. „Und da kann dann eine Diät kaum noch etwas ausrichten“, erläutert Kress. „Denn sofern kein Insulin mehr kursiert, muss man es als Medikament zufügen – ohne Wenn und Aber.“

Bei Diabetes Typ 2 geht die Insulinresistenz normalerweise dem Versagen der Bauchspeicheldrüse voraus. Es liegt daher auf der Hand, dass Diäten vor allem dann ihre Chancen haben, wenn der Patient noch nicht allzu lange zuckerkrank ist. Dies sehen auch die Forscher des englischen Counterweight-Plus-Programms so. Die Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung von Diätplänen in der Diabetestherapie gingen, sagt Michael Lean von der University of Glasgow, „Hand in Hand mit der Forderung, dass Diabetes so früh wie möglich diagnostiziert wird und nicht so lange unerkannt bleibt, wie es heute leider oft noch üblich ist“.

Wobei der Vorzeige-Patient Gemmell noch auf seine Diät reagierte, obwohl er schon viele Jahre Diabetes-Patient war. Doch damit ist er wohl eine echte Rarität. „Er scheint in dieser Hinsicht ein genetisches Glückskind zu sein“, vermutet Kress, der am Vinzentius-Krankenhaus in Landau das Diabetes-Zentrum leitet. Die meisten anderen Patienten hätten dieses Glück nicht. „Sie sind dann über alle Maße enttäuscht, wenn sich die Diät bei ihnen einfach nicht auf den Zuckerwert auswirken will.“

Zudem zeigen Studien der letzten Jahre, dass der Erfolg einer Diät wesentlich von der Motivation des Abspeckwilligen abhängt, und die lässt oft zu wünschen übrig. „Wenn man in Adipositas-Zentren oder entsprechenden Kliniken fragt“, berichtet Kress, „hört man in der Regel, dass gerade mal jeder Zehnte es schafft, dass anvisierte Gewichtsziel zu erreichen und dann auch noch für mehrere Jahre zu halten“. Die anderen erreichen hingegen nur Teilziele, oder aber sie werden sogar Opfer des berüchtigten Jo-Jo-Effekts, bei dem das Gewicht von einer Diät zur nächsten immer mehr zunimmt.

Nichtsdestoweniger begrüßt Kress, dass die Ernährungsumstellung in der Diabetestherapie mehr Beachtung findet: „Denn der Patient kann mit ihrer Hilfe möglicherweise nicht nur den Einstieg in die medikamentöse Behandlung hinauszögern, es wird ihm auch später im Umgang mit seiner Erkrankung nutzen.“ Wobei der Diabetologe schon betont, dass die Diät nicht alleine stehen und von anderen Umstellungen des Lebensstils begleitet sein sollte. Und da hat er vor allem die Forderung nach mehr Sport und Bewegung im Blick.

Denn die nutzen dem Diabetes-Patienten gleich mehrfach. Etwa dadurch, dass sie vor allem die Muskelzellen dazu bringen, mehr Insulin und damit auch mehr Zucker hereinzulassen und damit aus dem Blut zu ziehen. „Und der Aufbau von energieaufwändiger Muskelmasse sorgt für einen größeren Grundumsatz“, betont Kress. Was konkret bedeutet: Der Sportler verbrennt nicht nur mehr Kalorien, wenn er aktiv ist, sondern auch, wenn er nur auf dem Sofa sitzt.