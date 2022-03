Mit dem Göffel die Suppe auslöffeln

Den Weltenlauf begleiten seit jeher interessante Innovationen. Wobei unter all den Erfindungen viel Ausschuss dabei ist. Zum Beispiel der sogenannte Göffel – also ein Gerät, das die Segnungen von Gabel und Löffel auf einen metallischen Nenner bringen soll. Das Ding sieht aus wie eine falsch konstruierter Schuhlöffel, an dem man sich die Fersen aufkratzen kann. Warum es nötig ist, einen Göffel zu ersinnen, wenn mit Gabel und Löffel längst ideale Bestecke vorliegen, wird Christian Schnabels Geheimnis bleiben. So heißt nämlich der Wunderknabe, der auf diese merkwürdige Idee verfiel.

Ähnlich sinnstiftend mutet der Butterstift an, der einem Labello- oder Klebestift nicht unähnlich ist. Mit ihm lässt sich etwa ein Toast mit Butter versehen, in dem man die etwas herausgedrehte Streichfettspitze wie Lippenbalsam auf das Brot appliziert. Und weil wir uns gerade mit Küchenutensilien befassen – die Pizzaschere ist über das Stadium des allgemeinen Kopfschüttelns auch nicht hinausgekommen. Dieses Wunderding sieht aus wie ein Tortenheber, an den jemand seitlich eine Schere angelötet hat. Und bei näherer Betrachtung stellt sich heraus: Es ist auch genau das.

Bedauerlicherweise ist es der Menschheit bis heute nicht gelungen, eine Welt mit Frieden und Freiheit für jedermann zu erfinden. Mit genügend Essen für alle und Respekt für jeden Einzelnen. Leider bringen uns die Pizzaschere, der Butterstift und der Göffel dabei auch kein Stückchen weiter. Praktikable Vorschläge werden aber jederzeit gerne entgegen genommen. (nyf)