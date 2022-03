Mit dem C5 X will Citroën zurück in die Business-Klasse

Sie tun es immer wieder: Zwar hat Citroën genau wie alle Franzosen einen schweren Stand in der Business-Klasse. Doch weil es am oberen Ende der Modellpalette nicht nur um den Ertrag, sondern auch um die Ehre geht, wollen die Franzosen nicht von der Idee eines repräsentativen Flaggschiffs lassen.

Das muss nicht zwingend eine Limousine sein. Einmal mehr feiert sich die Marke mit dem Doppelwinkel als Querdenker im positiven Sinne und will die Firmen- und Vielfahrer im Land mit einem vermeintlich neuen Konzept ködern. Wenn deshalb im Mai zu Preisen ab 35 730 Euro der C5 X die Nachfolge des wenig rühmlichen C6 antritt, wird das eine vergleichsweise unkonventionelle Kombination aus Kombi, Coupé und SUV, die eher gegen den Vierer GT von BMW positioniert ist als gegen den VW Passat oder den Ford Mondeo.

Das liegt nicht allein an der Lust auf Neues, die zu Citroën gehört wie der Doppelwinkel und die Hydro-pneumatik, sondern auch an der Genese des Flaggschiffs. Denn damit zielen die Franzosen weniger auf den Heimatmarkt und auf den Rest Europas als vielmehr auf China, wo das technisch eng mit DS 9 und Peugeot 508 verwandte Crossover-Modell auch gebaut wird.

Feines Material und liebevolle Details

Außen bullig und dank eigenwilliger Lichtsignaturen auch bei Nacht unverwechselbar, will der C5 X innen vor allem mit Platz und ein paar attraktiven Petitessen punkten. Die Franzosen locken nicht nur mit reichlich Rückraum, der dem Radstand von fast 2,80 Metern geschuldet ist, mit 545 bis 1640 Litern Kofferraum sowie 30 Litern für den Kleinkram, der auf bald zwei Dutzend Ablagen verteilt ist. Sondern es gibt auch eine feine Materialauswahl und liebevolle Details wie Ziernähte mit einem Stich, der an den Doppelwinkel erinnert.

Außerdem sorgt Citroën in jeder Hinsicht für Ruhe: Fürs Auge, weil sich der C5 X die Bilderfluten auf den üblichen Tablet-Tapeten genauso erspart wie das Ornat aus Lametta oder Vinyl, mit dem sich andere Hersteller aus der zweiten Reihe gerne in die Oberklasse mogeln. Und für die Ohren, weil es Dämmglas rundum gibt und die wichtigste Antriebsvariante zumindest streckenweise elektrisch fährt. Dazu noch die sofaweichen Sessel mit dem besonders bequemen Polstern und natürlich wie immer bei Citroën eine vorausschauende Hydro-Federung – schon kuscheln sich Kilometerfresser so entspannt ans Ziel, dass selbst ein Wellness-Wochenende nach Stress klingt.

Schwächen beim Antrieb

Auf den Kuschelfaktor setzen die Franzosen allerdings nicht ohne Grund. Denn mit dieser Stärke kompensieren sie geschickt ihre Schwächen beim Antrieb und überspielen, dass außer dem Format und der umfangreichen Ausstattung an Assistenzsystemen nur wenig gehobene Klasse an ihrem Flaggschiff zu verzeichnen ist. Erst recht nicht unter der Haube. Denn wo die Konkurrenz auf großvolumige Vierzylinder setzt und sich bisweilen sogar noch sechs Töpfe leistet, muss das Basismodell mit einem Dreizylinder auskommen, der aus mageren 1,2 Litern Hubraum wenig repräsentative 131 PS schöpft. Der zweite Benziner hat zwar schon konsensfähigere 180 PS, muss sich aber ebenfalls mit 1,6 Litern Hubraum bescheiden. Kein Wunder also, dass Citroën stark auf den Plug-In-Hybrid setzt – auch wenn dessen Förderzukunft gerade ziemlich ungewiss ist.

Dafür spannen sie den Vierzylinder dann mit einem 100 kW starken E-Motor in der für alle Versionen serienmäßigen Achtgangautomatik zusammen und schrauben eine Batterie mit gut 12 kWh in den Kofferraum. Daheim an der Wallbox in vier oder an der öffentlichen Säule binnen zwei Stunden geladen, liefert der genügend Strom für bis zu 60 Kilometer, bei denen der C5 X auch ohne Verbrenner bis zur Autobahn-Richtgeschwindigkeit beschleunigt. Wer etwas fester zutritt, der holt den Verbrenner aus der Pause, sprintet in 7,9 Sekunden auf Tempo 100 und schafft dann bis zu 233 km/h.

Kein Diesel in Sicht

Doch so kräftig der Durchzug dieses Doppels auch sein mag, ist er in dem großen Franzosen jedoch kaum eine Versuchung. In jeder Disziplin auf Entspannung ausgelegt, lässt man es im großen Citroën lieber gelassen angehen und rollt so wohlig durch den Nachmittag wie nach einem zu üppigen Mittagessen mit einem zu schweren Beaujolais – satt, zufrieden und ohne jedes Interesse an ein irgendeiner Form der Eile.

Zwar bieten die Franzosen den Vielfahrern zum frischen Auftritt tatsächlich einen in dieser Klasse unerreichten Komfort und rühmen den C5 X damit zurecht als ideales Auto für Kilometerfresser. Doch fehlt ihm dafür unter der Haube ein entscheidendes Detail, das man bei den Franzosen eigentlich zuallerletzt vermisst: Von einem Diesel ist bislang keine Rede.