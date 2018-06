Mit Airbus und „Tornados“: Luftwaffe beginnt Syrien-Einsatz

Nach der Marine ist nun auch die Luftwaffe in den Syrien-Einsatz gestartet: Die ersten Bundeswehr-Flugzeuge machten sich auf den Weg. Zwei Tornado-Jets und zwei Airbus-Maschinen flogen im Verband nach Incirlik in der Türkei, von wo aus sie operieren sollen. Die Tornados sollen von dort aus ab Januar Aufklärungsflüge unternehmen. Eine der beiden Airbus-Maschinen brachte ein Vorauskommando von rund 40 Soldaten und Geräten nach Incirlik. Die andere soll Flugzeuge verbündeter Streitkräfte in der Luft betanken, damit diese länger Luftangriffe gegen den IS fliegen können.