Mit 50 Frauen gelebt: Mutmaßlicher Sektenchef festgenommen

In Folge einer Brandstiftung auf dem Columbus-Gelände in Krauchenwies ist in der Nacht auf Samstag eine beträchtliche Menge Firmeneigentum verbrannt. Der Brand war am Freitag gegen 22.30 Uhr auf dem Firmengelände des Globen-Herstellers Columbus ausgebrochen, nach einer ersten Schätzung der Staatsanwaltschaft Hechingen vernichteten die Flammen dort vor allem Plastikmaterial im Wert von rund 40 000 Euro. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Fabrikhalle verhinderte die Feuerwehr, Gefahr für Wohngebäude bestand nicht.