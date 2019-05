Mit 15 PS nach Schottland: „Deutz-Willi“ wieder unterwegs

Niedersachsens wohl bekanntester Treckerfahrer Winfried Langner ist mit seinem „Robert“ wieder unterwegs - dieses Mal geht es für ihn Richtung Schottland.

Der 83-Jährige, der „Deutz-Willi“ genannt werden will, fährt einen 15 PS starken Deutz, Baujahr 1961. Damit war er bereits am Nordkap, auf Mallorca und zuletzt im russischen Sankt Petersburg. Am Sonntag brach er mit einem „Schnecke“ genannten kleinen Wohnwagen im Schlepptau auf. Etwa fünf Monate soll der Trip dauern.

Dutzende Schaulustige verabschiedeten den Senior in der Gemeinde Lauenförde am Vormittag. In der ersten Woche will „Deutz-Willi“ bis nach Amsterdam kommen. „Da nehme ich dann die Fähre bis Newcastle. Und dann die Küste rauf bis Edinburgh“, sagte er im Vorfeld. Das Gespann ist maximal 18 Stundenkilometer schnell. Langner ist gelernter Baumaschinenmonteur und kann im Notfall wohl vieles ohne fremde Hilfe reparieren.

Dass er kein Englisch spricht, hält „Deutz-Willi“ nicht für ein großes Hindernis. Zur Not werde er sich in Schottland eben mit Händen und Füßen verständigen, sagte der 83-Jährige. Dass das funktioniert, habe er bei seiner Reise nach Russland festgestellt.