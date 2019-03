„Misfit“ - Teenie-Film mit Influencern und Sylvie Meis

Das Leben von Julia (Selina Mour) in Amerika ist perfekt: Sie hat die besten Noten, eine tolle Stimme und schreibt bereits ihre eigenen Songs. Dann aber wird sie aus ihrer vertrauten Umgebung herausgerissen, denn ihre Eltern ziehen mit ihr zurück ins uncoole Deutschland.

Oh nein...! So beginnt die Filmkomödie „Misfit“, die ganz um Social-Media-Star Selina Mour herumgebaut ist. Die Produktion lehnt sich sehr eng an ein niederländisches Vorbild aus dem Jahr 2017 an, dessen Trailer „der meistgesehene holländische Filmtrailer aller Zeiten auf YouTube“ war. Der Film war kommerziell ein Erfolg, wurde in der niederländischen Presse allerdings gnadenlos verrissen. In der deutschen Fassung spielt auch jemand mit, der der Eltern-Generation bekannt sein dürfte: Sylvie Meis

„Das Supertalent“, „Let's Dance“) mimt eine Schuldirektorin. (Misfit, Deutschland 2019, 82 Min., FSK ab 0, von Erwin van den Eshof, mit Selina Mour, Sylvie Meis, https://misfitderfilm.de