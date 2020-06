Mirjam Presslers literarischen Nachlass an Jugendbibliothek

Der literarische Nachlass der Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler geht an die Stiftung Internationale Jugendbibliothek in München. Dazu gehörten Werkmanuskripte, Korrespondenzen und Lebensdokumente, teilte die Stiftung am Montag mit.

Die Autorin habe die Übergabe noch vor ihrem Tod vertraglich verfügt, da sie sich der Bibliothek sehr verbunden gefühlt habe.

Pressler war am 16. Januar 2019 in Landshut im Alter von 78 Jahren gestorben. Unter ihren Werken waren Bücher für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene, darunter Romane wie „Bitterschokolade“, „Novemberkatzen“ oder „Nathan und seine Kinder“. Als Übersetzerin übertrug sie Romane von Autoren wie Zeruya Shalev oder Amos Oz ins Deutsche, ebenso wie die Tagebücher der Anne Frank.

Am Donnerstag wäre Pressler 80 Jahre alt geworden. Die an diesem Tag geplante Gedenkveranstaltung in München wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

