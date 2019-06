Mira Sorvino spricht öffentlich über ihre Vergewaltigung

Von Schwäbische Zeitung

Am Dienstnachmittag, gegen 16.50 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 14 zwischen Aldingen und Aixheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem laut Angaben der Polizei eine junge Opel-Fahrerin getötet wurde. In einem weiteren am Unfall beteiligten Audi wurden zwei erwachsene Insassen schwer sowie ein wenige Monate alter Säugling lebensgefährlich verletzt, berichtet die Polizei weiter.

Der Unfallhergang ist bislang noch unklar. Es sei jedoch von einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehrs auszugehen, teilt die Polizei am ...