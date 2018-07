Mindestens zwölf Tote bei Busunglück nahe Berlin

Ein Reisebus rast gegen einen Brückenpfeiler: Zwölf Menschen sterben am Sonntag nahe Berlin bei dem bislang schwersten Busunglück in diesem Jahr in Deutschland. Alle Toten stammen aus Polen. Sie fuhren von einer Urlaubsreise aus Spanien zurück.

Mindestens zwölf Menschen sind bei dem Unfall am Schönefelder Kreuz getötet worden. Die Insassen waren Mitarbeiter eines polnischen Forstamtes und ihre Familien. Rund 30 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer, wie die Polizei in Königs Wusterhausen mitteilte.

Auf der stundenlang gesperrten Autobahn herrschte Chaos. Helfer fanden Leichen auf der Fahrbahn und im Bus, Fahrzeugteile lagen ebenso herum wie Koffer und Schuhe. Im Einsatz waren rund 250 Kräfte und Notfallseelsorger.{element}

Am Abend wurden Polens Regierungschef Donald Tusk gemeinsam mit Gesundheitsministerin Ewa Kopacz sowie Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) am Unfallort erwartet. Platzeck und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) äußerten sich tief erschüttert. Es ist das bislang schwerste Busunglück in diesem Jahr in Deutschland.Die 47 Insassen und die beiden Busfahrer waren auf der Rückreise aus Spanien. Im Unglücksbus saßen Mitarbeiter des Forstamtes in Zlocieniec (Falkenburg) und ihre Familien. Das teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Warschau mit. Solche Reisen würden für Beschäftigte des Betriebes alle zwei Jahre organisiert, berichtete ein Mann, dessen Eltern im Bus saßen und leicht verletzt wurden.

Stadtbehörden in Zlociniec wollten noch am Sonntag zwei Busse nach Berlin schicken, um nicht verletzte Insassen nach Hause zu bringen. Mittlerweile soll die Staatsanwaltschaft im Stargard Szczecinski Ermittlungen eingeleitet haben.

Der schwere Unfall passierte am Sonntagvormittag am Schönefelder Kreuz südlich von Berlin in Richtung Frankfurt (Oder). Ein weinrotes Auto mit Berliner Kennzeichen wollte am gewöhnlich stark befahrenen Schönefelder Kreuz von der A113 auf die A10 auffahren. Die Frau, die am Steuer saß, verlor nach Angaben eines Polizeisprechers die Kontrolle und prallte gegen den vorbeifahrenden Reisebus. Der Busfahrer verlor ebenfalls die Kontrolle und raste gegen einen Brückenpfeiler. Kurz nach dem Unglück hatte die Polizei in einer ersten Stellungnahme noch von einem Ausweichmanöver gesprochen.

Warum die Fahrerin des Autos die Kontrolle verloren hatte, ist laut Polizei noch unklar. Ob etwa Müdigkeit, der Regen oder Unaufmerksamkeit eine Rolle spielten, muss erst noch herausgefunden werden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt an der Unfallstelle bei 120 Kilometer pro Stunde.

Schwere Unfälle polnischer Reisebusse gibt es immer wieder — im Ausland und in Polen selbst. Als Ursachen gelten schlechter technischer Zustand der Fahrzeuge, Übermüdung der Fahrer und überhöhte Geschwindigkeit. Bei einem Busunfall bei Grenoble in Frankreich starben 2007 26 Pilger, 24 wurden verletzt.