Mindestens drei Touristen sterben bei Canyoning-Unfall in der Schweiz

Rund 80 Kilometer entfernt von Lindau am Bodensee hat die Polizei in der Schweiz drei Touristen tot geborgen. Die drei Spanier wurden nach Polizeiangaben wohl bei einer Canyoning-Tour von einem Unwetter überrascht.

"Wir gehen von vier toten spanischen Touristen aus", sagte Hanspeter Krüse der Kantonspolizei St. Gallen in einer Video-Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Ein vierter Mann wurde allerdings bisher nicht am Unglücksort - der Parlitobel-Schlucht im Kanton St. Gallen - gefunden.

Bei der Suche am Abend waren nach Polizeiangaben mehrere Patroullien der Kantonspolizei mit Drohnen- sowie Alpiner Einsatzgruppe und Tauchern vor Ort. Wegen der Wetterbedingungen habe der Einsatz nachts abgebrochen werden müssen. Am Donnerstagmorgen sei die Suche wieder aufgenommen worden - bisher ohne Erfolg.

So rekonstruiert die Polizei das Geschehen

Gegen 16 Uhr sollen die vier Männer am Mittwoch in die Schlucht zum Canyoning eingestiegen sein. "Sie kannten sich und führten auch schon zuvor den Sport gemeinsam aus", erklärte Krüse. Zwei Frauen, die zur Gruppe gehörten haben sich am Einstieg für den Wanderweg entschieden. Eine Frau sei mit einem Verstorbenen verheiratet gewesen.

Ab 18.10 Uhr ging laut Polizei ein heftiges Gewitter über der Region nieder, wobei sich das Zentrum genau über der Parlitobel-Schlucht befand. Dabei seien Niederschläge von 25 bis 30 Liter pro Quadratmeter und Stunde gefallen. Die Windgeschwindigkeit habe zwischen 45 und 50 Kilometer pro Stunde gelegen.

Als die Männergruppe nicht um 18 Uhr am vereinbarten Treffpunkt am Parkplatz eingetroffen sei, alarmierten die beiden Frauen um 19 Uhr die Polizei, teilte Krüse mit. Ein Großaufgebot an Rettungskräften habe daraufhin unverzüglich die Suche aufgenommen.

Um 23.20 Uhr hätten die Einsatzkräfte zwei Männer leblos in der Einmündung zum Gigerwaldstausee entdeckt. Der dritte sei eine halbe Stunde später in unmittelbarer Nähe tot aufgefunden worden. Die weitere Suche nach dem vierten Mann sei wegen schlechter Wetterbedingungen morgens um 3 Uhr vorläufig eingestellt und am nächsten Tag wieder aufgenommen worden.

Die Männer stammen nach Polizeiangaben aus der Region Navarra in Nordspanien und waren zwischen 30 und 48 Jahre alt.

Der Parlitobel ist eine Schlucht im Sarganserland, die von 3107 Metern über dem Meeresspiegel bis auf 1343 Meter absinkt. Beim Canyoning werden Schluchten durch Klettern, Schwimmen oder Abseilen in der Regel von oben nach unten durchschritten.