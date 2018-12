Mindestens 62 Tote durch Tsunami in Indonesien

Von Walter Schmid

Eine selten üppige Weihnachtsdekoration können Passanten derzeit in der Isnyer Mühlbachstraße an der Ecke zum Veilchenweg neben dem Durchgang zum Gwatweg entdecken: „Der kleine Park mit Fußweg eignet sich hervorragend für unsere Haus- und Gartendekoration – und freilich auch zur Besichtigung unseres Hobbys“, sind sich Katrin und Markus Winkler einig. „Wenn Leute stehen bleiben und Kinder an den Zaun kommen und staunen, dann sind wir ganz stolz und freuen uns mit.