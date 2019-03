Mindestens 58 Tote bei Sturzflut in Indonesien

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Weltrekordversuch geglückt: In Österreich ist das größte Brauchtumsfeuer der Welt entzündet worden. Der verbrennende Holzturm in Lustenau sei 60,64 Meter hoch gewesen, sagte Organisator Marco Hollenstein am Samstagabend dem Sender ORF. Das sogenannte Funkenfeuer ist eine Tradition im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Dabei werden in der Fastenzeit große Holztürme, auch Funken genannt, abgebrannt.

Vermessungstechniker begutachten zuvor den Holzturm in Lustenau, der eigentlich nur 58,60 Meter hoch werden sollte, im Laufe des ...