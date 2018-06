Mindestens 23 Tote bei Explosion von Tanklaster in Mexiko

Mexiko-Stadt (dpa) - Mindestens 23 Tote, viele Verletzte und ein großes Trümmerfeld - das ist die erste Bilanz nach der Explosion eines Tanklasters nördlich von Mexiko-Stadt. Der Lastzug hatte nach Behördenangaben Flüssiggas transportiert.

Einer seiner Tanks soll sich am Dienstag beim Fahren gelöst haben, er sei in ein Haus gedonnert. Viele Gebäude im Umfeld wurden verwüstet. Unter den Toten seien auch Kinder oder Jugendliche. Der Fahrer des Unglückslasters kam ins Krankenhaus.

Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) war die Zahl der Todesopfer auf 23 gestiegen. 26 Menschen seien bei dem Unglück am frühen Dienstagmorgen in der Ortschaft Ecatepec nahe der mexikanischen Hauptstadt verletzt worden, teilte die Straßenverkehrsbehörde mit.

Bei zehn der Toten handele es sich um Kinder oder Jugendliche, sagte der Innenminister des Bundesstaats México, Efrén Rojas. „Ecatepec trauert um seine Toten“, schrieb Bürgermeister Pablo Bedolla López auf Twitter.

13 Verletzte seien in einem kritischen Zustand, hieß es in einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde. Einige hätten fast am ganzen Körper Verbrennungen, sagte der Gesundheitsminister des Bundesstaates, César Gómez. Zwei Menschen mit schweren Verbrennungen sollten in eine Spezialklinik in den USA gebracht werden.

Bei der Explosion wurden nach Behördenangaben 45 Häuser und 16 Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt. Ein Haus direkt an der Unfallstraße ist völlig zerstört. Im Fernsehen war zu sehen, wie Feuerwehrleute in rauchenden Trümmern nach Verschütteten suchten. Sanitäter, Polizisten und Soldaten beteiligten sich an den Bergungsarbeiten. Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde löste sich in einer Kurve der Schnellstraße von Pachuca nach Mexiko-Stadt ein Gastank von dem Lastwagen, schlug in eine Hauswand ein und explodierte. Zuvor hatten Medien berichtet, der Fahrer habe die Kontrolle über den Lastzug verloren.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich dort in Gewahrsam, sagte der örtliche Polizeichef.

Die Unglücksstelle glich einem Trümmerfeld. Die Druckwelle der Explosion habe den Tank rund 500 Meter weggeschleudert, berichtete die Zeitung „La Jornada“ in ihrer Internetausgabe.

„Wir haben eine heftige Explosion gehört, davon sind wir aufgewacht“, sagte der Anwohner Felipe Ramos Martínez im Radiosender Formato 21. „Das ganze Haus hat gewackelt, der Schaden ist sehr groß. Wir sind sofort raus, um zu sehen, was passiert ist.“

Die Behörden richteten Notunterkünfte für jene ein, die durch die Explosion obdachlos geworden waren. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto wies den Zivilschutz an, Vorschläge zur Erhöhung der Sicherheit auf den Schnellstraßen den Landes zu erarbeiten.

