Mindestens 222 Tote bei Tsunami-Katastrophe in Indonesien

Von Schwäbische Zeitung

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Nordwestumfahrung in Biberach leicht verletzt worden, weil ein Busfahrer ihr die Vorfahrt genommen hatte. Das teilte die Polizei mit.

Ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus fuhr am Samstag die Hubertus-Liebrecht-Straße in Richtung Oberhöfen. An der Kreuzung K7532 (Nordwestumfahrung Biberach) wollte der 30 Jahre alte Busfahrer geradeaus weiter fahren. Er missachtete dabei jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden 37-jährigen Autofahrerin.