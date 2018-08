Von

Das „fliegende Museum“ am Flugplatz Elchingen nimmt langsam konkrete Formen an. In seiner jüngsten öffentlichen Sitzung hat der Gemeinderat nicht nur das Baugesuch gebilligt, sondern auch den Weg geebnet für einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Flugzeughalle“. Dieser wird nun ausgelegt. In einer seiner nächsten Sitzungen wird sich das Gremium mit den dazu eingegangenen Stellungnahmen beschäftigen müssen.

Auf dem Flugplatzgelände möchte, wie berichtet, Karl Grimminger ein Museum für noch flugtaugliche ...