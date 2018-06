Millionenschaden bei Turnhallenbrand

Holm-Seppensen (dpa) - Bei einem möglicherweise vorsätzlich gelegten Feuer an der Grundschule von Holm-Seppensen in der Nordheide ist in der Nacht zu Samstag Schaden in Millionenhöhe entstanden. Menschen kamen nicht zu Schaden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer brach zunächst in einem leerstehenden und früher als Jugendtreff genutzten Gebäudeteil aus und griff dann auf die frisch sanierte Turnhalle der Schule über. Trotz des Einsatzes von rund 200 Wehrmännern wurde die Halle ein Raub der Flammen. Genaue Angaben zur Brandursache sind noch nicht möglich.

Da der vor einem Umbau stehende Jugendtreff aber abends immer wieder Treffpunkt junger Leute war, wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen.