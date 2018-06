Von Schwäbische Zeitung

In der kommenden Woche wird es in Friedrichshafen und Fischbach zu erheblichen Staus kommen: Auf der B 31 kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli sowie der Nacht vom 3. auf den 4. Juli wird der Riedleparktunnel gesperrt, in Fischbach wird am 2. und 3. Juli die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden im Bereich der Fußgängerüberwegs im Ortskern auf Höhe der Motorrad-Bar erhebliche Frostschäden festgestellt.