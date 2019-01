Millionenpublikum bei Devid Striesows „Tatort“-Abschied

Beim „Tatort“-Abschied von Devid Striesow (45) wollten am Sonntagabend die meisten TV-Zuschauer dabei sein. Im Schnitt 9,11 Millionen verfolgten im Ersten den Einsatz von Hauptkommissar Jens Stellbrink, der zum letzten Mal auf Verbrecherjagd im Saarland ging.

Die Folge „Der Pakt“ erreichte damit einen Marktanteil von 25,2 Prozent. Striesow ermittelt unterdessen seit Ende 2018 weiter im ZDF-Samstagskrimi „Schwartz & Schwartz“. Die „Tagesschau“ davor sahen um 20 Uhr allein im Ersten 7,30 Millionen (21,4 Prozent).

Das letzte WM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft erzielte eine schwächere TV-Quote als die Partien zuvor: Im Schnitt 6,76 Millionen Zuschauer (31,6 Prozent) sahen am Sonntagnachmittag das Spiel des DHB-Teams um den dritten Platz, das mit einer 25:26-Niederlage gegen Frankreich endete. Zwei Tage zuvor hatte die Übertragung des WM-Halbfinales gegen Norwegen eine Rekord-Quote von 11,91 Millionen (35,0 Prozent). Unter allen ZDF-Sendungen am Sonntag lagen die Handballer aber erneut vorn. Der Film „Ein Sommer in Salamanca“ kam ab 20.15 Uhr auf 4,69 Millionen (13,0 Prozent).

Bei RTL interessierte am Abend nach dem Finale der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ durchschnittlich 3,63 Millionen Zuschauer (10,8 Prozent) „Das große Wiedersehen“ unter anderem mit der neuen Dschungelkönigin Evelyn Burdecki. Hollywoodstar Leonardo DiCaprio in seiner Oscar-gekrönten Rolle als „The Revenant - Der Rückkehrer“ lockte auf ProSieben 2,20 Millionen (7,2 Prozent), die neue Folge der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ 1,90 Millionen (5,7 Prozent) und die „Trucker Babes“ auf Kabel eins 1,22 Millionen (3,5 Prozent).

Für das „Shopping Queen auf hoher See“-Special bei Vox entschieden sich 0,93 Millionen Zuschauer (3,2 Prozent). Bei RTL II sahen 0,84 Millionen (2,7 Prozent) „Hitler - Aufstieg des Bösen“, auf ZDFneo 0,81 Millionen (2,2 Prozent) den Krimi „Neben der Spur: Sag, es tut dir leid“.

Tatort: Der Pakt