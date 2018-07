Millionen-Zuschüsse für junge Forscher in Europa

Brüssel (dpa) - Die EU unterstützt 480 ausgewählte Forscher in Europa mit 670 Millionen Euro. Die jungen Wissenschaftler, die aus verschiedenen Disziplinen kommen, erhalten das Geld über die kommenden fünf Jahre für ihre „wegweisende Forschung“, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.

Unter den Auserwählten forschen 66 an deutschen Universitäten und Einrichtungen. Auserkoren wurden sie vom 2007 gegründeten Europäischen Forschungsrat (ERC), der sie über die kommenden Jahre auch fördern wird.

Woher die jungen Wissenschaftler kommen, spielt dabei keine Rolle, solange sie für europäische Einrichtungen arbeiten. In diesem Jahr wurden Forscher aus 38 Ländern ausgewählt. Sie bekommen Förderungen von jeweils bis zu zwei Millionen Euro. Die Empfänger sind im Schnitt 36 Jahre alt. Etwa ein Viertel von ihnen sind Frauen.

„Mit diesen Stipendien investiert der ERC sowohl in neue Projekte als auch in neue Talente“, sagte EU-Forschungskommissarin Máire Geoghegan-Quinn. Der in Russland geborene Wissenschaftler und ERC-Stipendiant, Konstantin Novoselov, hatte im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Physik gewonnen.

Die auserwählten Forschungsprojekte befassen sich diesmal etwa mit den Gesundheitsfolgen von anhaltendem Verkehrslärm oder mit der Wirkung von Wirtschaftsjournalismus auf Finanzkrisen. Der ERC hat insgesamt ein Budget von 7,5 Milliarden Euro (2007-2013).

