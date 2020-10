Millie Bobby Brown möchte gerne Amy Winehouse spielen

Immer wieder kommen Missstände in Schlachthöfen ans Licht – wie vor einem Monat in Gärtringen im Kreis Böblingen. Dabei sollte eine Sonderkontrolle vor zwei Jahren derlei Tierschutzverstöße im Südwesten beenden. Der Druck auf Agrarminister Peter Hauk (CDU) wächst – auch weil er Verbesserungen in Gärtringen verhindert haben soll.

Schweine sind nicht ausreichend betäubt, Rinder werden gewaltsam angetrieben. Solche Praktiken im Schlachthof Gärtringen haben Aufzeichnungen der Soko Tierschutz aufgedeckt.