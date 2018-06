Milliardenschwere Anpassung der Ostrenten bis 2020 geplant

Bundessozialministerin Andrea Nahles plant eine Anpassung der Ostrenten an das Westniveau bis 2020 in zwei Schritten. Wie aus Regierungskreisen zu erfahren war, soll der erste Schritt 2018 erfolgen und dann 2018 und 2019 jeweils 1,8 Milliarden Euro ausmachen. Der zweite Schritt komme 2020 und koste zunächst 3,9 Milliarden Euro im Jahr, wobei die jährlichen Kosten danach sinken dürften. Bereits bisher stiegen die Ostrenten in der Regel stärker als jene im Westen. So reduzierte sich der Ost-West-Abstand.