Milliarden zu verteilen: Koalition berät

Mächtig stolz ist der neunjährige Linus Baur aus Ertingen. Als jüngster Teilnehmer hat er beim Artur Fischer Erfinderpreis mit seiner „Brötchenrutsche“ den dritten Platz belegt. Sein größter Wunsch ist jetzt: „Ich will, dass man es in echt baut.“ Und er will seine Erfindung zum Patent anmelden.

An Müllvermeidung ist Linus durchaus gelegen – schon aus Eigeninteresse. Weil er immer den Abfall raustragen müsse, habe er sich über die Reduzierung des Aufkommens Gedanken gemacht, erzählt er.