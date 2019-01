Milliardärin aus ärmsten Verhältnissen

Es ist kein Witz, Donald Trump hat tatsächlich einmal mit dem Gedanken gespielt, mit Oprah Winfrey Wahlkampf zu machen. 1999 war das, bei CNN wurde er von Larry King gefragt, wen er sich denn als Nummer zwei an seiner Seite vorstellen könnte, sollte er je fürs Präsidentenamt kandidieren. Die Antwort: „Oprah. Ich liebe Oprah. Oprah wäre jederzeit meine erste Wahl.“

Oprah Winfrey, Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin, Unternehmerin mit eigenem Fernsehkanal, hat schon damals die Fantasie beflügelt. Das tut sie noch immer. Am Dienstag wird sie 65, und die Stimmen, die ihr zu einer Bewerbung fürs Weiße Haus raten, wollen einfach nicht verstummen.

Das liegt auch an einer Rede, die sie vor zwölf Monaten bei der Golden-Globes-Gala in Hollywood hielt. Voller Leidenschaft sprach sie von den Frauen, denen man weder zuhörte noch glaubte, wenn sie die Wahrheit über „brutal mächtige“ Männer sagten, über Machotypen, deren Zeit nun abgelaufen sei. Kaum hatte sie die Bühne verlassen, meldete sich Meryl Streep mit einer euphorischen Empfehlung zu Wort. „Sie hat heute eine Rakete gezündet. Ich will, dass sie antritt, um Präsidentin zu werden.“

Konstrast zu Trump

Nur scheint Oprah Winfrey das nicht zu wollen, jedenfalls bestreitet sie jegliche Ambitionen. Dabei wäre sie das komplette Kontrastprogramm zum Amtsinhaber: eine Frau, eine Schwarze, eine Milliardärin, die wirklich aus einfachsten Verhältnissen stammt, anders als Trump, der bereits Millionen von seinem Vater erbte.

Geboren wird sie 1954 im tiefen Süden, der damals noch ganz im Zeichen der Rassentrennung stand. In Kosciusko, Mississippi, einem trostlosen Nest. Ihre Teenager-Eltern trennen sich, bevor sie zur Welt kommt. Sie ist vier, da zieht ihre Mutter ohne sie in den Norden, nach Milwaukee. Oprah bleibt bei der Großmutter, die sie durch Prügel bestraft. Später folgt sie der Mutter, rennt in der Pubertät von zu Hause weg und lebt auf der Straße, ehe sie zu ihrem Vater, einem Friseur, nach Nashville geht. Mit 14 wird sie schwanger. Das Baby, eine Frühgeburt, stirbt kurz nach der Entbindung. Sie rappelt sich auf, studiert und beginnt bei einem Radiosender zu moderieren. Auf Nashville folgt das Frühstücksfernsehen in Baltimore, auf Baltimore folgt Chicago, wo sie mit der „Oprah Winfrey Show“ ihren Ruhm begründet.

Vergewaltigt mit neun Jahren

Was die Sendung von der Konkurrenz unterscheidet, ist die schonungslose Offenheit, mit der die Gastgeberin Ängste, heimliche Sehnsüchte und Probleme zur Sprache bringt, auch die eigenen. Im Premierenjahr 1986 sitzt Laurie im Studio, eine Frau, die als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Lauries Geschichte sei auch die ihre, lässt die Winfrey ihr verblüfftes Publikum wissen. Im Alter von neun Jahren sei sie zum ersten Mal vergewaltigt worden von einem 19-jährigen Cousin, mit dem sie aus Platznot das Bett teilen musste. Whitney Houston erzählt von Drogen, Michael Jackson von Vitiligo, der Krankheit, die seiner Haut die Pigmente raubte, sodass sie irgendwann an Wachs denken ließ.

Zu den Freunden der Talkshow-Queen zählt Barack Obama, für den sie im Wahlkampf die Trommel rührte. Demnächst wird sie den neuen Shooting-Star der Demokraten in ein Studio am New Yorker Times Square einladen: Beto O’Rourke, einen charismatischen Politiker aus Texas, für manchen eine Art Obama 2.0.