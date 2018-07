Miley Cyrus geht nicht zur Uni

New York (dpa) - „Hannah Montana“-Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus hat nach ihrem Highschool-Abschluss keine Pläne für eine Hochschulausbildung.

Stattdessen werde sie ihre Karriere weiterverfolgen. Falls die schiefgeht, könne sie auch später noch auf eine weiterbildende Schule. „Ich glaube ganz fest daran, dass man in jedem Alter zurück auf die Uni gehen kann, weil meine Großmutter das noch mit 62 Jahren gemacht hat“, sagte Cyrus in einem US-Radiointerview.

Inzwischen arbeitet die 17-Jährige eifrig daran, ihr niedliches „Hannah Montana“-Image loszuwerden. In ihrem jüngsten, sehr lasziven Musikvideo zu dem Song „Can't Be Tamed“ (Ich kann nicht gezähmt werden) räkelt sie sich aufreizend in einem Käfig und trägt laut US-Medienberichten ein Korsett im Wert von 25 000 Dollar. „Keiner will, dass ich erwachsen werde. In meinem Song geht es ganz klar darum, sich freizumachen, aus dem Käfig auszubrechen und die zu sein, die du bist“, so Cyrus.