Migranten von „Ocean Viking“ in Malta angekommen

Die von der „Ocean Viking“ im Mittelmeer geretteten Migranten haben das Schiff verlassen und sind in Malta an Land gegangen. Die 356 Menschen wurden von einem Patrouillenboot der maltesischen Streitkräfte aufgenommen und an die Küste gebracht. Das bestätigte ein Sprecher des maltesischen Innenministeriums. An Land wurden die Migranten von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde in Empfang genommen. Die Geflüchteten werden auf andere europäische Länder verteilt. Neben Deutschland und Frankreich wollen Portugal, Rumänien, Luxemburg und Irland Migranten aufnehmen.