Migräne – welche Rolle die Psyche spielt

Die Koffer sind ausgepackt, der Strandkorb gebucht, der Urlaub kann kommen. Doch dann auf einmal dieser brutale Kopfschmerz. Und das, obwohl der Stress weit weg ist. Migräne kommt oft genau dann, wenn wir gerade entspannen – oder zumindest entspannen wollen. Was bereits deutlich macht, dass bei ihrer Entstehung die Psyche eine große Rolle spielt. Und wie groß sie ist, bestätigt eine aktuelle Übersichtsstudie von Forschern um Stefan Evers von der Universität Münster.

Die deutschen Mediziner und Psychologen sehen eine beliebte Theorie für gescheitert an: nämlich die von der zwanghaften, ehrgeizigen, perfektionistischen Migräne-Persönlichkeit, die den Stress in sich hineinfrisst. Sie soll in besonderem Maße anfällig für die Krankheit sein, wurde oft vermutet. Doch das sei, wie die Studienautoren betonen, wissenschaftlich nicht belegt.

Nichtsdestoweniger betonen sie, „dass es über zufällig häufig einzelne psychische Verhaltensmerkmale und Eigenschaften bei Menschen gibt, die an Migräne leiden“. Und die könnten nicht nur eine Folge, sondern auch eine Ursache der Erkrankung sein. Wie etwa das Gewöhnungsdefizit, das man bei Migräne-Patienten oft beobachten kann. Sie neigen dazu, Umweltreize ihre Aufmerksamkeit zu widmen, die eigentlich keine Bedeutung mehr für sie darstellen sollten. Ein tickender Wecker in der Nacht etwa, oder auch ein klappernder Kühlschrank oder ein flackerndes Licht: Migräne-Patienten können sich nicht ohne Weiteres an solche banalen Störquellen gewöhnen, es hört nicht auf, sie zu nerven. Und das kann am Ende zu jener Überlastung im Reizverarbeitungssystem des Gehirns führen, die mittlerweile als Hauptursache für die Entstehung der halbseitigen Kopfschmerz-Attacken betrachtet wird.

Problem vieler Patienten: das Gewöhnungsdefizit

Das Gewöhnungsdefizit könnte auch erklären, weswegen die Migräne so oft im Urlaub auftritt. Denn dort herrschen andere Reize als zu Hause, und einem Migräne-Patienten fällt es schwerer, sich mit ihnen zu arrangieren. Tröstlich: Die Gewöhnungsdefizite gehören zu den Merkmalen, die sich per Verhaltenstherapie relativ leicht behandeln lassen. Etwa in Gestalt einer Konfrontation, dass man also den Patienten systematisch dem tickenden Wecker oder anderen Störreizen aussetzt, bis er sie eben nicht mehr als störend empfindet.

Auf den ersten Blick in eine komplett andere Richtung zeigt hingegen ein anderes Merkmal von Migräne-Patienten: ihre „exekutive Schwäche“. Sie brauchen für den sogenannten „Trail-Making-Test“ (Pfadfinder-Test), bei dem die Probanden entweder 25 Zahlen oder aber abwechselnd Zahlen und Buchstaben in der richtigen Reihenfolge miteinander verbinden sollen, deutlich länger als andere. Doch das heißt nicht, dass sie schwer von Begriff sind. Sondern dass sie Probleme haben, ihren Gedankenlauf auch motorisch umzusetzen.

Zu den weiteren typischen Merkmalen von Migräne-Kranken zählt: Ihre Beharrlichkeit. Sie bleiben, wenn es um das Lösen von anspruchsvollen Aufgaben geht, länger dabei. Sie verlieren, auch wenn es kompliziert wird, nicht so schnell das Interesse. Dies könne man, so Evers, „als größere Motivation und eine größere Ausdauer bei Problemlösungen“ interpretieren. Was ja eher wie die optimale Voraussetzung für ein Vorstellungsgespräch klingt als nach einem Krankheitssymptom. Aber im Endeffekt heißt Beharrlichkeit auch: Das Gehirn bleibt im Hab-acht-Modus, und das kann letztlich des Guten zu viel und zum Trigger für einen Migräneanfall werden.

Gehirn ständig im Hab-acht-Modus

Andererseits kann dieses Unbedingt-dranbleiben-Wollen von großem Nutzen sein, nämlich für die Therapie. Evers spricht deswegen sogar von „einem Privileg“, Migräne-Patienten behandeln zu dürfen. Denn sie sind zuverlässig, kooperativ und halten ihre Termine. Einen besseren Patienten kann man sich als Therapeut gar nicht wünschen. Jedenfalls für eine Weile. Denn die Erkrankung ist hartnäckig, sorgt bei den Patienten für zunehmenden Frust. Mit der Folge, dass sie am Ende ebenso verzweifelt wie misstrauisch gegenüber neuen Behandlern sind.

Hinzu kommt, dass sie oft mehr als nur eine Erkrankung haben: Komorbiditäten gehören zu den typischen Begleiterscheinungen einer Migräne. Im psychischen Bereich sind hier vor allem Depressionen, posttraumatische Störungen und Angststörungen zu nennen. Migräne-Patienten haben gegenüber der Gesamtbevölkerung ein bis zu vierfach erhöhtes Risiko für Depressionen, 40 Prozent von ihnen durchlaufen in ihrem Leben immer wieder eine depressive Episode. Was sicherlich auch dadurch zustande kommt, dass die heftigen und wiederkehrenden Kopfschmerz-Attacken auf die Stimmung drücken. Doch laut einer Studie der Zhejiang University im chinesischen Hangzhou gibt es auch große Überschneidungen, was die Entwicklungsmechanismen von Migräne und Depressionen angeht.

Frauen haben ein größeres Risiko

So schwankt bei ihnen gleichermaßen der Pegel des Hirnbotenstoffs Serotonin. Der Neurotransmitter gilt einerseits als stimmungsaufhellendes „Glückshormon“, was seine Nähe zur Depression erklärt. Andererseits erweitert und verengt er auch – je nach Dosierung – die Hirnblutgefäße, was seine Nähe zur Migräne erklärt. Eine große Rolle bei beiden Erkrankungen spielt zudem das Geschlechtshormon Östrogen. Nicht umsonst werden, wie Psychiater und Studienleiter Qing Zhang betont, „Depressionen und Migräne bei Frauen dreimal so häufig diagnostiziert wie bei Männern“. Wobei das frauenspezifische Risiko – und auch das gilt wieder für beide Erkrankungen – noch einmal nach oben geht, wenn in der Kindheit Missbrauchserfahrungen gemacht wurden.

Wie überhaupt Stress zu den wesentlichen Triggern von Migräne und Depressionen gehört. Dies bedeutet, dass die eine zum Auslöser der anderen Erkrankung werden kann, insofern ja die eine wie die andere einen großen Leidensdruck auf den Patienten ausübt. Zhang warnt in diesem Zusammenhang vor der „bidirektionalen Beziehung zwischen Depressionen und Migräne“. Wer also depressiv ist, muss damit rechnen, noch von Migräne heimgesucht zu werden. Und umgekehrt. Als wäre ein Leiden nicht schon genug.

Vorsicht, Migräne-Trigger!

Bestimmte innere und äußere Faktoren, so genannte Trigger, können bei entsprechender Veranlagung eine Migräne begünstigen.

Tageszeit: Migräneschübe kommen meistens am frühen Morgen oder am Nachmittag.

Wechselnder Schlaf-Wach-Rhythmus (zu wenig, aber auch zu viel Schlaf)

Unterzuckerung infolge ausgelassener Mahlzeiten, also auch Intervallfasten. Dem mehrtägigen Heilfasten werden jedoch positive Effekte auf die Migräne bescheinigt.

Östrogenschwankungen infolge des Zyklus oder der Einnahme der Anti-Baby-Pille.

Stress, vor allem emotionale Belastungen, und Überforderung.

Histaminreiche Nahrungsmittel: Schinken, Dauerwurst (wie etwa Salami), Käse, Rotwein

Koffeinentzug: In Studien zeigte sich, dass bei Probanden, die normalerweise bis zu sechs Tassen Kaffee am Tag trinken, der Verzehr von entkoffeiniertem Kaffee mit einem erhöhten Migräne-Risiko einhergeht. Die Kopfschmerzen dauern jedoch in der Regel nicht länger als drei Tage.

Wetterumschwünge werden von sehr vielen Migräne-Patienten als Trigger gesehen, die wissenschaftliche Studienlage dazu ist jedoch weniger eindeutig.

Bestimmte Medikamente wie Indometacin (u.a. Arthritis), Reserpin & Nifedipin (gegen Bluthochdruck) und Dipyridamol (Vorbeugung von Schlaganfall, nach Herzinfarkt).