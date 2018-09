Mietpreisbremse wird verschärft: Mieter bekommen mehr Rechte

Von Schwäbische Zeitung

Das Familienzentrum Riedlingen veranstaltet am Samstag, 18. März, von 9 bis 11 Uhr einen Kinderkleiderbasar, dieses Mal in der Stadthalle in Riedlingen. Angeboten werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Baby- bis zu großen Kindergrößen, außerdem Spielsachen, Kinderwägen, Kindersitze, Schuhe, Inliner und weiterer Kinderbedarf (keine Plüschtiere). Werdende Mütter werden bei Vorlage des Mutterpasses schon um 8.30 Uhr eingelassen, damit sie in Ruhe aussuchen können.