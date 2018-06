Microsoft-Chef Nadella formuliert neue Strategie

Microsoft-Chef Satya Nadella schwört seine Mannschaft auf neue Zeiten ein. Das Unternehmen müsse in einer von mobilen Diensten und Cloud-Services geprägten Welt seine Kunden besser verstehen und beweglicher auf Veränderungen am Markt reagieren.

„Wir werden die Abläufe in der Entwicklung straffen und weniger Zeit und Energie aufwenden, um Dinge zu erledigen“, schrieb Nadella in einer E-Mail an alle Microsoft-Mitarbeiter am Donnerstag.

Der seit Jahresbeginn amtierende Nadella will Microsoft unabhängiger von einem geschrumpften PC-Markt machen. Dazu hat er die Devise „mobile-first, cloud-first“ ausgegeben. Daten und Anwendungen sollen über das Netz von jedem Gerät aus erreichbar sein - auch von solchen, die von Konkurrenten wie Apple stammen. Wichtig ist Nadella vielmehr, dass die Dienste im Hintergrund auf Microsoft-Servern laufen.

In einem sechseitigen Memo zum Beginn des neuen Geschäftsjahres kündigte Nadella eindeutigere Zuständigkeiten und einen besseren Informationsfluss innerhalb des Windows-Konzerns an. Auch jeder einzelne Mitarbeiter müsse sich verändern. „Gemeinsam werden wir das Unternehmen umgestalten und die großen Chancen nutzen, die vor uns liegen.“ In der Mail weist Nadella auch Überlegungen zurück, Microsoft solle sich aus dem Konsolen-Geschäft mit der Xbox zurückziehen.

Nadella-Memo